人妻發現丈夫和兒「18歲漂亮女友」外遇　傷心：2個人一起取笑我

▲女子發現，丈夫竟然和兒子女友外遇。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子發現結婚20年的丈夫外遇，而且外遇對象還不是陌生人，是18歲兒子的女友，在丈夫手機中不但看到2人互傳大量限制級簡訊內容，還一起取笑她，讓她不敢相信自己的眼睛。

這名41歲女網友在國外論壇Reddit上發文，她和48歲丈夫保羅結婚將近20年，並育有2名孩子，坦承2人現在的相處模式十分老夫老妻，婚姻已經沒有激情。

女網友表示，18歲兒子艾瑞克交了一名同年齡的漂亮女友艾米，兒子非常喜歡對方，家人也都把艾米當成家中的一份子，沒想到近來她查看丈夫手機時，竟然看到大量丈夫和艾米的調情簡訊。

女網友表示，「我第一時間以為我看錯了，拼命說服自己，後來又在其他時間偷看丈夫手機，果然又看到2人間的更多互動，我真希望自己從來沒看過這些內容，丈夫不斷拿我和她比較，嫌我又胖又老，丈夫不僅背叛我，也背叛了我兒子，我現在好崩潰，不知道該怎麼辦」。

許多網友紛紛留言安慰女子，「你老公就是個渣男，請你一定要把事情告訴兒子」、「趕快收集證據、找律師辦離婚」、「天啊，一個快50歲的男人竟然和一個十幾歲孩子在一起，有夠噁心」。