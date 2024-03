美「海地撤僑包機」抵達佛州　21公民回家了！仍有數百人滯留

Another plane lands in Florida from Haiti amid ongoing political crisis https://t.co/P9r4ZtMkSy

記者葉睿涵/編譯

我友邦海地動亂持續,美國繼16日啟動第一波撤僑計劃後,23日晚間再派一架班機,將21名滯留海地的美國公民帶回佛州。

據CNN報導,佛州應急管理部24日宣布,奧蘭多機場在23日晚間迎來一架載有21名美國公民的班機,成為最新一架從海地撤僑歸來的救援飛機。截至目前為止,美國已將35名受困海地的美國人緊急救回。

佛州緊急管理部門表示,這架班機的乘客將獲得食物、水、住宿、交通,以及基本醫療等資源支援,而州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)也指示救援行動將持續到所有居民安全回家為止。

State emergency management director: Goal is to get hundreds of Floridians home from Haiti A Florida Division of Emergency Management flight from Haiti landed early Sunday morning at Orlando…