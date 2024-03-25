美「海地撤僑包機」抵達佛州　21公民回家了！仍有數百人滯留

Another plane lands in Florida from Haiti amid ongoing political crisis https://t.co/P9r4ZtMkSy — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) March 24, 2024

記者葉睿涵／編譯

我友邦海地動亂持續，美國繼16日啟動第一波撤僑計劃後，23日晚間再派一架班機，將21名滯留海地的美國公民帶回佛州。

據CNN報導，佛州應急管理部24日宣布，奧蘭多機場在23日晚間迎來一架載有21名美國公民的班機，成為最新一架從海地撤僑歸來的救援飛機。截至目前為止，美國已將35名受困海地的美國人緊急救回。

佛州緊急管理部門表示，這架班機的乘客將獲得食物、水、住宿、交通，以及基本醫療等資源支援，而州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）也指示救援行動將持續到所有居民安全回家為止。

State emergency management director: Goal is to get hundreds of Floridians home from Haiti #SafeLivingTips #HomeSafetyTips #SafeHome #SafeLiving [Video] A Florida Division of Emergency Management flight from Haiti landed early Sunday morning at Orlando… https://t.co/VUelBRs2DY — Neuro Support Giving (@NeuroSupportGiv) March 24, 2024

此前，美國國務院告訴CNN，美國仍有數百名公民滯留海地，而佛州統計顯示，約有360名佛州人留在海地。目前，佛州已宣布進入緊急狀態，以應對海地危機。美國政府也承諾，每日將安排包機撤離美國公民，但乘客需同意償還費用。

位於加勒比海的海地，過去數十年來飽受幫派暴力、自然災害，以及政治動盪困擾，導致海地成為美洲最貧窮國家，民不聊生。如今，在一連串的襲擊爆發後，首都太子港的局勢日益惡化。前總理亨利（Ariel Henry）辭職後，犯罪集團破壞了城市的民生關鍵基礎設施，使居民陷入困境。