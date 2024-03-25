佛州迪士尼人潮塞爆！　奧蘭多機場「10萬旅客入境」破新紀錄

▲佛州迪士尼春假期間人潮塞爆。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

美國各大學校自3月中開始迎來春假（Spring Break），而這也讓各個觀光景點人滿為患，佛州奧蘭多機場16日的入境旅客數達10萬人，創下歷史新高，而大批遊客擠入佛州迪士尼樂園，熱門遊樂設施要等近2小時，就連快速通關也都要等到晚上才能入場。

根據《每日郵報》報導，美國學校的春假從3月中開始一路持續到4月1日，而各大觀光景點也引來爆量人潮，佛州奧蘭多機場（Orlando airport）16日的入境旅客數達10萬人，創下歷史新高。

機場人員也指出，預計今年春假的旅客數將比去年增加11％，儘管已經增加了人力但也呼籲旅客遵從「321搭機規則」，也就是至少提前3小時到航班櫃台，在起飛前2小時前往安檢處，並在登機前1小時抵達登機口。

從網友上傳的影片可以看到，抵達奧蘭多的旅客幾乎都湧進了迪士尼樂園，不論是拍照景點、餐廳都大排長龍，超熱門遊樂設施平均等待時間約在85至135分鐘，就連快速通關入口都要等到晚上，讓許多遊客叫苦連天。

