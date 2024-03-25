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美軍為加薩打造臨時碼頭　專家稱「著眼台海戰爭」

▲▼美軍部隊去年7月在澳洲鮑恩海岸搭建「聯合灘岸後勤」（JLOTS）浮動碼頭。（圖／取自U.S. Army）

▲美軍部隊去年7月在澳洲鮑恩海岸搭建「聯合灘岸後勤」（JLOTS）浮動碼頭。（圖／取自U.S. Army）

文／中央社倫敦24日綜合外電報導

美軍船隊現正航向加薩，準備打造浮動碼頭，以助船舶卸下人道救援物資。但專家指出，這項任務還兼具另一項次要目的：練習重要作戰任務，以助美軍在台海開戰時擊退中國攻勢。

英國「電訊報」（The Telegraph）今天刊登美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）的評論文章。文中提及，美軍「聯合灘岸後勤」（JLOTS）碼頭系統，猶如一套樂高（Lego）的金屬碼頭和坡道積木組，可將幾乎所有船舶和海灘連結起來。

美國國防部將派5艘美國陸軍登陸艇，準備開始在加薩（Gaza）打造碼頭，最後的零組件則將由海軍戰備後備部隊的運輸艦載送。

根據美國國防部，運送時間可能得花費數週，組裝則需時數天，然而一旦碼頭到位，每天理應能從海上運送200萬份餐點上陸。

美國國防部以前就進行過聯合灘岸後勤作業，最著名案例可能為2010年海地大地震過後派赴當地，但不曾在重要戰爭時部署。

艾克塞認為，假設中國解放軍成功占領台灣海峽中台方的島嶼堡壘，作為登陸台灣本島的前奏，那麼反攻的美軍可能面臨如何讓人力和裝備上陸的嚴峻困境。

過去美軍會搭乘海軍兩棲船艦強行上岸，然而隨著敵人運用愈來愈致命的反艦飛彈強化灘岸守備，美方已不再信任傳統兩棲能力。近來美國海軍兩棲船艦的除役速度，比開始服役的速度還快。

不過，聯合灘岸後勤也給予美國國防部另一選項。

美國陸軍軍官泰瑞尼亞克（Joseph Tereniak）近期寫道：「聯合灘岸後勤是一種關鍵聯合戰力，讓美軍在港口基礎建設不足的情況下，仍能從海上進入陸地區域。」

艾克塞表示，台灣不是沒有良港，但假設這些港口處於共軍控制之下，美國和盟軍反擊時，就需要其他方式來搬運重型裝備。美國陸軍軍官克萊迪（Tom Clady）2013年曾寫道，敵人可能嘗試封鎖既有港口，屆時海上基地將是投射武力的可行替代選項。

但艾克塞也指出，聯合灘岸後勤的問題在於需耗費數天打造碼頭且成品脆弱，官兵打造碼頭的速度，以及在被敵人攻擊後多快能重建碼頭，將關乎成敗。

艾克塞最後寫道，當中國飛彈如雨般落下時，這些美國人可能會被命令在台灣周邊海域再次建造這種碼頭。

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