81歲女腹痛就醫發現「體內藏石胎56年」　手術切除隔天身亡





▲女子就醫發現體內有石胎。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西81歲女子維拉(Daniela Almeida Vera)因為多年來不敢看醫生，導致石胎(Lithopaedion)藏在體內長達56年，然而近來她因為身體不適就醫，終於發現並進行手術切除，手術後卻因為嚴重併發症死亡。

居住在巴西城鎮阿拉爾莫雷拉(Aral Moreira)的維拉，因為身體不舒服10日前往附近醫院就醫，然而當時醫生誤判病況，只讓她接受泌尿道感染治療就回家，幾天後她還是感覺到疼痛，並且擔心腹部有隆出腫塊再度就醫，結果3D掃描發現她腹中有石胎。

維拉雖然在14日緊急接受手術取出石胎，然而隔日仍因感染身亡，身後留下7名子女與40名孫子。醫生表示，維拉多年前懷胎時由於子宮外孕，胚胎死亡後沒有被人體吸收，而是隨著時間鈣化，最後形成石胎。

女兒表示，媽媽因為不喜歡看醫生，加上多年來身體沒有特別症狀，才會導致石胎藏在體內50多年，「我們是原住民，媽媽比較喜歡傳統療法，她很害怕醫療設備」。

女兒懷疑，媽媽石胎藏在體內有可能超過56年，因為她和其他兄弟姊妹常聽到媽媽和爸爸抱怨，自從她青少女時期第一次懷孕以來，常常感覺體內好像有胎兒。