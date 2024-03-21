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辣妹酒吧和壯男比腕力「突傳出斷裂聲」　手臂螺旋骨折當場變形

▲▼比腕力。（示意圖／達志影像）

▲男女在酒吧比腕力。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦24歲女子強生(Daisy Johnson)與朋友在酒吧參加節慶活動時，與一名陌生男子比腕力，好勝心強的她，即使面對體型比較強壯的對方也不想輸，沒想到比賽一半手臂突然傳出斷裂聲，手骨當場斷裂。

國外媒體報導，24歲女子強生之前復活節參加酒吧活動時，與一名搭訕她的陌生男子開心聊天，由於2人聊到平時都有健身習慣，她一時興起突然向對方挑戰比腕力。

強生表示，她和男子比腕力沒有很久，突然聽到手臂傳出斷裂聲，發現手臂螺旋骨折(Spiral fracture)、嚴重變形，劇痛讓她立即被送到醫院，進行手術後留院接受治療長達4天。

強生表示，「諷刺的是，我當時很有自信，還宣稱自己可以在腕力比賽中『粉碎』任何人，結果我的手臂變得像中了《哈利波特》魔法一樣鬆軟，超級痛」，如今將近1年過去，手臂還是沒有完全恢復，似乎留下了一點後遺症，她仍在努力復健。

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