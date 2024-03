辣妹酒吧和壯男比腕力「突傳出斷裂聲」　手臂螺旋骨折當場變形

▲男女在酒吧比腕力。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦24歲女子強生(Daisy Johnson)與朋友在酒吧參加節慶活動時,與一名陌生男子比腕力,好勝心強的她,即使面對體型比較強壯的對方也不想輸,沒想到比賽一半手臂突然傳出斷裂聲,手骨當場斷裂。

國外媒體報導,24歲女子強生之前復活節參加酒吧活動時,與一名搭訕她的陌生男子開心聊天,由於2人聊到平時都有健身習慣,她一時興起突然向對方挑戰比腕力。

My bone snapped while I was in an arm wrestle competition with a stranger https://t.co/kBJIRVdjVf pic.twitter.com/tdzPfCt7S5