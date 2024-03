清潔工在黑色行李袋發現「兒童屍體」 　警：腐爛到無法辨識身分

▲費城警方發現腐爛兒童屍體。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國費城一群清潔隊員在街區進行清掃工作時,在一個黑色行李袋中發現腐爛兒童屍體,初步判斷死者約為2歲至4歲的兒童,由於屍體嚴重腐爛難以辨識,需要一段時間進行調查。

費城警方當地時間18日上午9時48分左右,在北38街600號街區發現一個黑色行李袋,裡面竟然藏著一具腐爛的兒童屍體。

#BREAKING An investigation is underway after the body of a young child was found inside a duffel bag in West Philadelphia. https://t.co/xrp9xHHwj8