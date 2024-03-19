清潔工在黑色行李袋發現「兒童屍體」 　警：腐爛到無法辨識身分





▲費城警方發現腐爛兒童屍體。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國費城一群清潔隊員在街區進行清掃工作時，在一個黑色行李袋中發現腐爛兒童屍體，初步判斷死者約為2歲至4歲的兒童，由於屍體嚴重腐爛難以辨識，需要一段時間進行調查。

費城警方當地時間18日上午9時48分左右，在北38街600號街區發現一個黑色行李袋，裡面竟然藏著一具腐爛的兒童屍體。

#BREAKING An investigation is underway after the body of a young child was found inside a duffel bag in West Philadelphia. https://t.co/xrp9xHHwj8 — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) March 18, 2024

警方表示，由於屍體嚴重腐爛，判斷應該已被放置在該處好一段時間，也因為遺體已腐爛到難以辨識，目前無法得知死者身上是否有明顯外傷，仍需要一段時間才能確認身分與死因。

事件傳出後讓社區民眾震驚，民眾表示，「死者竟然是一名孩子，這真的很病態」、「怎麼會這樣，沒有孩子應該獲得這樣的對待」。警方表示，若能夠確認死者身分，他們將會調查屍體是否與當地失蹤兒童案件有關聯。