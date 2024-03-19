被控性侵後跳橋假死！　男躲洛杉磯15年「陳屍家中」身份才曝光

▲巴沙姆2009年被控性侵後，在華盛頓假死，跑到洛杉磯隱姓埋名生活了15年。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國一名男子在2009年被控性侵兒童後，就在一座橋上「跳橋」假死，隱姓埋名地在洛杉磯生活了15年，直到他上個月陳屍家中後，秘密才被曝光。

綜合美媒報導，56歲男子巴沙姆（Christian Robert Basham）2009年於華盛頓的基沙普郡（Kitsap）被控猥褻一名小男孩後，在停放在塔科馬海峽大橋（Tacoma Narrows Bridge）的車內留下遺書高調輕生。

當時，有目擊者聲稱，他們見到剛繳交保釋金的巴沙姆，從大橋上一躍而下，因此當局推定他可能已經死亡，不過他們其實一直沒有尋獲巴沙姆的屍體。然而，這名嫌犯其實只是假死逃罪，他在騙過執法部門後，來到洛杉磯假扮成一個名叫「克萊門斯」（Mark Clemens）的普通維修工人，並在當地低調生活了15年。

最近，巴沙姆在加州的鄰居意外發現他陳屍家中，於是向警方通報，不料卻因此揭開被掩蓋了15年的秘密，巴沙姆的真實身份也隨之曝光。

附近民眾在得知巴沙姆其實是一名性侵犯時，都對此感到難以置信。鄰居湯米（Tommy Cuellar）告訴ABC，「我簡直難以置信！『克萊門斯』有時雖然有點粗魯，但他就是這樣。我們家一直請他幫忙維修東西，所以他有我們家的鑰匙，甚至還會來我們家幫我照顧貓。你能想像我有多麼不安嗎？」

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