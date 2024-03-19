美狠父虐兒「丟7歲童屍餵豬」　兒福單位4年未訪視！母提告獲3千萬

▲7歲男童遭到生父與繼母長年虐待，身形逐漸消瘦，2015年死亡後遺體被丟到豬圈餵豬。（圖／翻攝自Facebook／Adrian Alexander Jones Forever）

記者張寧倢／編譯

美國堪薩斯州一名7歲男童遭到父親與繼母長年的毆打虐待，最終在2015年11月被發現死亡，遺體還被丟到豬圈裡餵豬。男童生母控告，政府兒福單位將監護權交給生父後，公務員「宛如旁觀者」將近4年未進行訪視，即使接獲虐童報告也未出手干預，如今，州政府同意以100萬美元（約新台幣3178萬元）與生母和解。

根據紐約郵報報導，7歲男童2015年11月被警方發現陳屍在屋外的豬圈之中，當時他與父親瓊斯（Michael Jones）、繼母希瑟（Heather Jones）一起住在堪薩斯城的租屋處。當時向警方報案的是希瑟，她還指控瓊斯毆打、掐住她頸部。

據報導，男童生母皮爾斯（Dianna Pearce）失去監護權後，堪薩斯州兒童福利部門授予瓊斯完全監護權。後續調查發現，孩子長期遭到生父與繼母虐待，包含毆打、使其挨餓、綑綁在倒立機上、戴手銬、電擊，還曾裸體被鎖在淋浴間內好幾個月，導致他身形日益消瘦。

▲男童監護權被移交給父親後受到虐待死亡，但生前最後4年政府兒福單位都未接觸到男童。（圖／翻攝自Facebook／Adrian Alexander Jones Forever）

文件紀錄顯示，堪薩斯州兒福部門在男童死亡前幾年，就已經收到相關虐待報告，而兒福部門最後一次面對面接觸男童，是在他被發現死亡的將近4年之前。部門人員認為，當時他們經常搬家，往來於密蘇里州與堪薩斯州之間，讓訪視與追蹤男童情況更加困難。事後，瓊斯與希瑟都被依謀殺罪判處25年有期徒刑。

男童生母、外祖母與胞姊2017年同時對堪薩斯州兒福部門，以及密蘇里州10名社會服務部門公務員提告，認為州政府轄下單位和雇員「選擇用旁觀者的方式行事」，未能及時干預虐童案。其中，密蘇里州訴訟在2020年以未公開的金額達成和解，堪薩斯州訴訟則在12日經議會投票後，由州長批准了100萬美元和解協議。