1個月來首度通話！　拜登警告納坦雅胡「進攻拉法將是錯誤」

▲ 拜登去年訪問以色列，與納坦雅胡會晤。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天警告以色列總理納坦雅胡，在拉法發動地面進攻將是個「錯誤」。在加薩戰爭緊張局勢日益加劇之際，這是兩人一個月來首度進行通話。

法新社報導，隨著加薩（Gaza）的死亡人數攀升及人道主義局勢惡化，美國對以色列施加的壓力也愈來愈大，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同意拜登的請求，將派遣以色列高階安全官員組成的團隊前往華府，討論其對拉法（Rafah）的計畫。

但納坦雅胡表示，他向拜登堅決表達要達成以色列殲滅哈瑪斯（Hamas）的戰爭目標，這突顯出美國在影響其關鍵盟國上遭遇困難。哈瑪斯是去年10月7日對以色列發動襲擊的巴勒斯坦武裝組織。

兩位領導人上次會談是在2月15日，拜登對納坦雅胡看得出已愈來愈不耐煩，因為拜登擔心美國國內反對以哈戰爭的情況，可能會損及他在11月獲得連任的機會。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天告訴記者說，「（拜登）總統解釋了為什麼他對以色列在拉法展開重大軍事行動的前景有如此深切的擔憂。」

「在那裡進行重大地面行動將是個錯誤，那會導致更多無辜平民喪命，讓原已嚴峻的人道主義危機惡化，深化加薩的無政府狀態，並讓以色列在國際間進一步被孤立。」

約有150萬人在拉法避難，絕大部分因為以哈戰爭流離失所。

拜登已在通話中要求納坦雅胡派遣代表團前往美國，聽取美國對其拉法計畫的擔憂，並制訂包括對哈瑪斯領導人進行針對性攻擊等替代方案。

蘇利文補充道，納坦雅胡「顯然對拉法行動有他自己的看法」，但他也同意在未來幾天內派遣軍事、情報、援助官員組成的團隊。

同時，蘇利文證實，以色列在上周的作戰行動中，擊斃了哈瑪斯指揮系統中的第3號人物伊薩（Marwan Issa）。以色列先前曾表示，伊薩是他們空襲加薩鎖定的目標，但未證實其死訊。（譯者：李晉緯／核稿：張曉雯）