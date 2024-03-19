嘴唇雙手全變藍！7歲女童罹「罕見致命」怪病　手術8次截肢保命

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嘴唇雙手全變藍！7歲女童染Α型鏈球菌　手術8次截肢保命

▲▼維多利亞因感染Α型鏈球菌，嘴唇和雙手都變成了藍色，還被迫接受截肢手術。（圖／翻攝自Go Fund Me）

▲維多利亞感染Α型鏈球菌後，嘴唇和雙手都變成了藍色，還被迫接受截肢手術。（圖／翻攝自Go Fund Me）

記者葉睿涵／編譯

美國來自亞利桑那州的7歲女童維多利亞（Victoria Pasten-Morales），因感染罕見而致命的「Α型鏈球菌感染」，嘴唇和雙手都變成藍色，而在過去2周接受了8次手術，如今更被迫進行截肢手術保命。

據《紐約郵報》報導，維多利亞今年2月突然出現發燒、嘔吐等症狀，嘴唇和手部還變成了藍色，而被緊急送往鳳凰城兒童醫院接受治療。在那裡，醫生斷定她感染了致命的Α型鏈球菌感染，多次為她進行手術。

Α型鏈球菌是好發於3至15歲兒童的細菌感染症。它一般藉由飛沫或接觸傳染，臨床表現包括發燒、化膿性扁桃腺炎、草莓舌、摸起來如砂紙般粗糙的皮疹等。美國疾管署資料顯示，Α型鏈球菌感染可引發不同的感染，程度從輕微到嚴重不等。

母親莫拉雷斯（Obdulia Morales）告訴福斯新聞，小維多利亞的病情惡化速度快得讓人難以置信；她被截去了雙腳和右手，但她的腎臟受到了影響，左手也仍在康復中，目前仍依靠呼吸器維持生命。

為了協助維多利亞一家度過難關，她的老師在GoFundMe為小維多利亞舉行了眾籌活動，籌到2.3萬美元（約新台幣73萬元）的醫療費，但他們一家依舊面臨沉重的醫療經濟負擔。老師描述，儘管維多利亞無法說話，但學校工作人員去探望她時，她會吹口哨並點頭，展現出她的堅強和樂觀。

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