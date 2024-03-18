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老公堅持1個人慢跑　人妻好奇打開「運動App」抓到和女同事出軌

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲女透過運動App發現丈夫外遇。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子和丈夫已經結婚4年，沒想到查看對方使用的運動App時，根據運動路線與心率變化，意外發現丈夫正在和一名女子外遇，她把故事分享在TikTok上後爆紅。

居住在維吉尼亞州的女子梅根(Megan McGee)在TikTok上分享影片，結婚4年的老公某天突然打電話給她，要求想要2人分開一下，讓她覺得奇怪，開始在家尋找各種線索，結果透過運動軟體Strava，意外發現老公外遇對象。

@meg.c.mcgee Brb, applying for the FBI @Strava #fyp #storytime #cheater ♬ original sound - Megan

梅根表示，身為軍人的老公從軍隊出勤回來後，閒暇時間常一個人外出跑步，她雖然曾想一起去跑，但丈夫都會以『路線會跑很遠』或『你跑太慢』等理由拒絕。

梅根表示，由於Strava這款App有運動資料共享功能，所以她和老公都有互相關注彼此，當她得知丈夫想分開時，立即打開Strava研究丈夫的慢跑路線，結果發現對方慢跑時，常常會停在一名女同事家附近。

梅根表示，「我以前就覺得他們2個人的關係有點奇怪，如今看到慢跑路線只是證實了我的懷疑，丈夫每次從家裡出發跑步後，最後都是停在那名女子家，她住的地方距離我們家約800多公尺」。

梅根的影片曝光後立刻爆紅，獲得220多萬點閱，吸引許多網友分享類似經驗，「我還以為只有我是這樣呢，我也是透過運動App發現外遇」、「我是透過超市App發現的，查詢購物紀錄時，發現男友買了好多在我們家附近超市沒有的商品」、「我從Spotify發現，男友和小三在Spotify上製作了一個共同歌單」。

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