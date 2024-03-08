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向婦女致敬　雲林縣警局贈女同仁「玫瑰+面膜」感謝無私奉獻

▲雲林縣警察局長李建民呼應提倡「今日的性別平等，共創永續的明日」，特選有「花之女王」稱號之「玫瑰」致贈女性同仁。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局長李建民呼應提倡「今日的性別平等，共創永續的明日」，特選有「花之女王」稱號之「玫瑰」致贈女性同仁。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日為38國際婦女節，雲林縣警察局局長李建民為展現對於婦女權益的重視，並呼應提倡「今日的性別平等，共創永續的明日」，特選花語為「愛與美」的「玫瑰」及面膜，致贈局內女性同仁，感謝女性同仁平時對於工作及家庭無私的奉獻與付出外，並由婦幼警察隊進行性騷擾防治宣導。

婦幼警察隊說明，2023年國內掀起MeToo運動，從政界、法律界、學術界、演藝界、文化界，這把火仍然不滅。性騷擾在被害人的生命中，造成不成比例的痛苦。「性平三法」部分修正條款，自2024年3月8日起正式施行，以被害人保護為中心，目標為強化「有效」打擊加害人的裁罰處置、完備「友善」被害人的權益保障及服務、建立專業「可信賴」的性騷擾防治制度。

雲林縣警察局長李建民表示，因應「性平三法」修正施行，依據警政署規劃期程，各分局自今年起增補6名家防官，由具性別意識且受過專業訓練之家防官主導，持續提升專業訓練及知能，並利用各項集會、勤教時機，加強分層教育訓練施教。對於當事人詢問處所，須注意名譽、隱私之保護；另視被害人之身心狀況，主動提供或轉介諮詢協談、心理輔導、法律協助、社會福利資源及其他必要之服務。希望能藉此活動宣揚性別平等、營造友善職場環境的觀念，並祝福大家身體健康、家庭美滿，婦女節快樂。

斗六警分局與斗六新興宮亦於今日共同舉辦「慶祝2024年國際婦女節暨宣導婦女保護活動」，除透過活動彰顯性別平等及感謝女性奔波辛勞於工作與家庭之間，也藉此機會宣導全國保護專線113，期望提升社會大眾對婦女權益的重視。活動中由分局長代表致贈特製的「斗六女警×開基斗六媽聯名-女力守護 婦女保護」馬克杯及金莎巧克力予女性同仁。

▲雲林縣警察局長李建民呼應提倡「今日的性別平等，共創永續的明日」，特選有「花之女王」稱號之「玫瑰」致贈女性同仁。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局長李建民呼應提倡「今日的性別平等，共創永續的明日」，特選有「花之女王」稱號之「玫瑰」致贈女性同仁。（圖／記者蔡佩旻攝）

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