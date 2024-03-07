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雲林土庫蒜田病害嚴重　台南農改場義竹分場長勘察

▲雲林土庫蒜田病蟲害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林土庫蒜田出現大蒜腐爛及無法結球。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土鎮公所日前接獲農民反映，大蒜田區出現葉片枯黃、腐爛及無法結球情形，鎮長陳特凱考量農民耕作辛勞且投入大量成本，6日協請農業部台南區農改場義竹分場彭瑞菊分場長一同前往田間勘查，期能了解原因也希望能提供農民改善方法。

▲雲林土庫蒜田病蟲害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鎮長陳特凱考量農民耕作辛勞且投入大量成本，協請農業部台南區農改場義竹分場彭瑞菊分場長一同前往田間勘查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業部台南區農改場義竹分場長彭瑞菊表示，經觀察農民所反映的田區後，研判應該是病害所致，根據田間有明顯的軟腐病及紫斑病病徵，大蒜軟腐病的病菌藉助水流傳播，從大蒜傷口侵入，蔥薊馬和種蠅等害蟲也可傳病。

▲雲林土庫蒜田病蟲害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經觀察農民所反映的田區後，研判應該是病害所致。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

彭瑞菊提到，雖然農民表示有噴藥防治，但田間的病害看起來並無削弱，又加上有用藥後有多次淹水管理方式，導致使病害迅速蔓延病害擴散、葉片黃化及蒜頭結球不佳情形。

分場長彭瑞菊提醒農民，應隨時注意天氣變化，加強田間栽培管理，並對症用藥。如有植物病蟲害診斷、栽培管理或用藥相關疑問，除可洽農會外還有植保醫生及雲林縣動植物防疫所協助。

▲雲林土庫蒜田病蟲害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林土庫大蒜田區出現葉片枯黃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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