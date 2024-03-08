新性平三法上路！賴清德上傳手比愛心照　曝「性平不是零和遊戲」

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導



3月8日是國際婦女節，對此，副總統賴清德今（8日）在臉書上發出一張手比愛心的照片，並邀請社群朋友與他一起響應「＃Inspirelnclusion」的串聯活動。同時，賴清德也表示，性別平等不是零和遊戲，並非女性往上，男性就會往下，而是讓每一個人都能擁有平等的機會。

賴清德提到，今天是國際婦女節，是為婦女姐妹發聲、共同追求性別平等的日子。為此，賴清德邀請各位好朋友們，響應今年國際婦女節 #InspireInclusion （啟發包容）主題，加入串聯的行列，一起上傳比愛心的照片，為婦女權益與性別平等共同發聲，實現一個更加友善包容的社會。

與此同時，賴清德還提及，性別平等不是零和遊戲，不是女性往上、男性就會往下，而是讓每一個人都能擁有平等的機會，一起在這個社會上合作、競爭、共同生活。

賴清德進一步說明，一直以來，民主進步黨始終堅定捍衛婦女權益，也堅守性別平等的價值。去年，我們從錯誤中檢討，積極改革黨內性騷擾處理機制，並且推動性平三法的修法，以完整保障性騷擾受害者的權益。

此外，今天也是新版「性平三法」正式施行的日子，賴清德說，自己希望能夠藉由更完善的政策支持，讓社會更加關注性別議題，也讓生活在台灣這塊土地上的人們，都可以平等地獲得應有的尊重和發展空間。

賴清德強調，追求性別平權的路上，沒有人該置身事外。「性平路上，我們都是一份子。」

最後，賴清德祝福大家婦女節快樂，並呼籲大眾，不分性別、一起「女」力，繼續為婦女權益與性別平權打拚！