　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險！雲林失智翁牽看護散步誤闖快速道路　警馳援救人

▲雲林失智翁竟帶著不識路的外籍看護雙雙走上快速道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁打著赤腳、鞋子由看護提著，看護牽著他的手，因現場車流、車速之震撼而雙雙面露驚恐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局土庫分駐所日前接獲民眾報案，指出快速道路台78線約22K處竟然有一名老翁與疑似看護的女子在路肩緩慢行走，嚇壞行經車輛，情況十分危險。警方獲報後立即趕到現場找尋，發現年逾90的老翁拄著木杖與外籍看護已相當緩慢的步伐行走，迅速將老翁安全帶離結束一場虛驚。

虎尾警分局說明，事發於2月底，該名郭姓老翁今年92歲並患有失智症。當日上午，他從大屯鄉住家外出，不知為何竟與看護一起走上台78線快速道路匝道。由於匝道車流龐大且行車快速，老翁在車陣中穿梭，情況十分危險。

▲雲林失智翁竟帶著不識路的外籍看護雙雙走上快速道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林失智翁竟帶著不識路的外籍看護雙雙走上快速道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

路過熱心民眾發現後立即報警求助，土庫分駐所值班巡佐張裕和與警員李靜怡獲報後，立即趕到現場；找到老翁及看護兩人時，老翁打著赤腳、鞋子由看護提著，看護牽著他的手，因現場車流、車速之震撼而雙雙面露驚恐，警員立即上前引導及攙扶老翁，順利將他帶離匝道載回派出所。

警方透過老翁隨身物品，聯繫到他的兒子郭男，其向警方表示，父親患有失智症，平時由外傭照顧，當天上午，老翁不知為何竟帶看護往土庫行走，沒想到竟誤闖快速道路，看護因不熟悉道路也被這樣帶著走，不知不覺陷入危險，對於警方即時協助救援表示相當感謝。

虎尾警分局呼籲，家中若有失智症患者，應多加留意，避免他們外出走失，若發現有民眾在快速道路或危險路段上行走，請立即報警，以免發生意外。

▲雲林失智翁竟帶著不識路的外籍看護雙雙走上快速道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林失智翁竟帶著不識路的外籍看護雙雙走上快速道路，警員將他帶離匝道載回派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►蘇丹紅風暴延燒！雲林校園即日起暫停使用辣椒粉、咖哩粉

►雲林土庫商師長「追分」為教育而跑　統測高三生：全力以赴！

►互取綽號不爽！雲林某中學傳鬥毆「影片被PO網」　教育處說話了

►穿金戴銀！巴黎「紋身天文館」評比　陳韋佐勇奪兩大獎

►1.1萬kg「致癌蘇丹紅辣椒粉」流入雲林　衛生局：全數還未使用

 

ET快訊
「胸前冒兩點」被檢舉！ 徐小可翻白眼揭激凸真相
扣除開銷「薪水拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬
裸男躲衣櫃「不吃就砍你」　女慘遭性侵
快訊／行政院通過修法！「10種違規」不開放民眾檢舉
「姐」和「姊」分不清　國文系教授解答
才被檢舉路霸　台南「超派炸雞」收了！
快訊／王毅喊遲早有「一中原則」國際全家福　搞台獨必遭清算
快訊／急凍區擴大！9縣市低溫特報　跌破10度　
快訊／1周內2起！　中科院員工住處墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泰式小吃店「HI-LO」賭博吵翻天　鄰居受不了報警...13人被逮

亂用藥害死同事　女醫師不認罪「賠百萬和解」獲緩刑定讞

女通緝犯違規被攔「飛車逃竄一路撞」慘陷車陣　警破窗逮人

台南天坑連夜灌漿填平！五妃街今通車　黃偉哲急改行程返台坐鎮

私立大學系上群組留言「北捷隨機砍人」　25歲男恐嚇公眾罪送辦

500萬賓士跑車成廢鐵！禮儀社前疑超車「連2撞」　心痛畫面曝

潑黑絲妹臭酸餿水！北捷怪男認「隨機犯案」：心情不好

三聯集團竹聯前執行長「吸金22億官司還在打」　助中資介選又起訴

八堵分駐所門口設防撞鋼架　值班台也回來了「仍正對大門」

「不吃就砍你」裸男躲女鄰衣櫃強盜+性侵　重判15年定讞

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

泰式小吃店「HI-LO」賭博吵翻天　鄰居受不了報警...13人被逮

亂用藥害死同事　女醫師不認罪「賠百萬和解」獲緩刑定讞

女通緝犯違規被攔「飛車逃竄一路撞」慘陷車陣　警破窗逮人

台南天坑連夜灌漿填平！五妃街今通車　黃偉哲急改行程返台坐鎮

私立大學系上群組留言「北捷隨機砍人」　25歲男恐嚇公眾罪送辦

500萬賓士跑車成廢鐵！禮儀社前疑超車「連2撞」　心痛畫面曝

潑黑絲妹臭酸餿水！北捷怪男認「隨機犯案」：心情不好

三聯集團竹聯前執行長「吸金22億官司還在打」　助中資介選又起訴

八堵分駐所門口設防撞鋼架　值班台也回來了「仍正對大門」

「不吃就砍你」裸男躲女鄰衣櫃強盜+性侵　重判15年定讞

4月電價喊漲！　經長王美花試算：每月用電330度多34元

泰式小吃店「HI-LO」賭博吵翻天　鄰居受不了報警...13人被逮

出來對決！川普向拜登下戰帖　「隨時隨地」上場辯論

「蟒蛇乾屍」從二手沙發掉出來！捐贈者悚喊：我沒養蛇啊

傳聞故宮院長接文化部長？蕭宗煌：這是我最後一個工作

身分證對中「3421」任3碼牛排免費吃　台中人氣餐廳優惠連推17天

亂用藥害死同事　女醫師不認罪「賠百萬和解」獲緩刑定讞

他信貸500萬照樣出國　「靠1時機點進場」爆賺400萬　

60歲同事嘆「生一個的都很自私」　1寶媽聽原因傻眼了

國人愛吃辣致「無法禁絕蘇丹紅」？　徐巧芯轟薛瑞元：瞎扯卸責

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

火燒「雙北電器商」　遭爆逼死二寶媽

北投分局「南下台中」抓藥頭　開11槍仍被逃

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

下體怪怪的竟是獄友動手　他崩潰提告

快訊／北捷朝黑絲妹潑臭酸水　變態男中和落網

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

礁溪街頭闖紅燈狂飆！男飛撞3機車釀1死3傷

藝人周思潔「重摔趴地骨裂」事故地點改善了

快訊／1周內2起！中科院男員工住處墜樓亡

外流女友性愛片　他慘被求償500萬

惡煞撞車砍殺擄人　1人被擄走丟包醫院

更多熱門

相關新聞

蘇丹紅風暴！雲林校園禁用辣椒粉咖哩粉

蘇丹紅風暴！雲林校園禁用辣椒粉咖哩粉

雲林縣宣布校園停用辣椒粉及咖哩粉。縣府教育處今（7）日表示，近期因部分業者進口中國大陸辣椒粉原料，經檢出含有違法原料蘇丹紅，並已製成辣椒粉等調味料製品，即日起跟進新北市函文全縣各級學校營養午餐立即停用辣椒粉及咖哩粉，嚴格把關防止問題食材流入校園。  

土庫商師長為教育而跑　高三生：全力以赴

土庫商師長為教育而跑　高三生：全力以赴

雲林虎尾鎮長補選登記　黃美瑤：選出媽媽鎮長為地方進步努力

雲林虎尾鎮長補選登記　黃美瑤：選出媽媽鎮長為地方進步努力

雲林某中學傳鬥毆畫面PO網　教育處說話了

雲林某中學傳鬥毆畫面PO網　教育處說話了

智慧農業勢在必行　 張麗善率隊赴日本千葉

智慧農業勢在必行　 張麗善率隊赴日本千葉

關鍵字：

失智雲林虎尾警分局土庫分駐所外籍看護

讀者迴響

熱門新聞

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

明最冷！　下波「全台雨更大」

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

女同事能力強被裁員　工程師曝關鍵

火燒「雙北電器商」　遭爆逼死二寶媽

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面