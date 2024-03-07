驚險！雲林失智翁牽看護散步誤闖快速道路　警馳援救人

▲老翁打著赤腳、鞋子由看護提著，看護牽著他的手，因現場車流、車速之震撼而雙雙面露驚恐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局土庫分駐所日前接獲民眾報案，指出快速道路台78線約22K處竟然有一名老翁與疑似看護的女子在路肩緩慢行走，嚇壞行經車輛，情況十分危險。警方獲報後立即趕到現場找尋，發現年逾90的老翁拄著木杖與外籍看護已相當緩慢的步伐行走，迅速將老翁安全帶離結束一場虛驚。

虎尾警分局說明，事發於2月底，該名郭姓老翁今年92歲並患有失智症。當日上午，他從大屯鄉住家外出，不知為何竟與看護一起走上台78線快速道路匝道。由於匝道車流龐大且行車快速，老翁在車陣中穿梭，情況十分危險。

▲雲林失智翁竟帶著不識路的外籍看護雙雙走上快速道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

路過熱心民眾發現後立即報警求助，土庫分駐所值班巡佐張裕和與警員李靜怡獲報後，立即趕到現場；找到老翁及看護兩人時，老翁打著赤腳、鞋子由看護提著，看護牽著他的手，因現場車流、車速之震撼而雙雙面露驚恐，警員立即上前引導及攙扶老翁，順利將他帶離匝道載回派出所。

警方透過老翁隨身物品，聯繫到他的兒子郭男，其向警方表示，父親患有失智症，平時由外傭照顧，當天上午，老翁不知為何竟帶看護往土庫行走，沒想到竟誤闖快速道路，看護因不熟悉道路也被這樣帶著走，不知不覺陷入危險，對於警方即時協助救援表示相當感謝。



虎尾警分局呼籲，家中若有失智症患者，應多加留意，避免他們外出走失，若發現有民眾在快速道路或危險路段上行走，請立即報警，以免發生意外。

▲雲林失智翁竟帶著不識路的外籍看護雙雙走上快速道路，警員將他帶離匝道載回派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）