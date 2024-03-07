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雲林東勢鄉傳H5N1禽流感疫情！　緊急撲殺5375隻黑羽土雞

▲雲林東勢鄉一禽場確診禽流感，撲殺黑羽土雞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林東勢鄉一禽場確診禽流感，撲殺黑羽土雞5375隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉再傳禽場通報禽流感確診，今（7）日1家土雞場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依標準作業程序，執行撲殺銷毀5375隻約40日齡之黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。2024年迄今雲林縣確診及撲殺禽流感禽場案例，陸禽7場、鴨3場、鵝2場共計12例。

雲林縣動植物防疫所說明，縣內近期禽流感疫情主要發生在東勢鄉，距離4日通案件距離約4公里，初勘無密切關係，目前已派員針對該區域之周邊環境加強執行擴大消毒工作，並對全鄉養禽業以場為單位發放一桶消毒藥劑，輔導其落實禽場各項生物安全工作；縣長張麗善籲請養禽業者除做好門禁管制及消毒等生物安全措施外，也應加強禽場防鳥設施，防範疫情發生。

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防疫所所長廖培志呼籲禽場，今日起受強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移影響，各地氣溫早晚偏冷，請養禽業適時開啟保溫設備，穩定禽舍溫度以減輕禽隻緊迫；防疫所表示縣內養禽業者應提高警覺，每日自主觀察，倘發現禽隻異常，需立即主動通報(防疫專線：0932-690674)，以利防疫機關及時處置。

►聽Podcast #我在案發現場

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