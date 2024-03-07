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15縣市營養午餐吃不到咖哩飯　團膳業急改紅燒、糖醋料理

▲▼營養午餐,打飯。（圖／記者謝婷婷攝）

▲全台15縣市宣布學校午餐暫緩使用咖哩粉、辣椒粉。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

蘇丹紅辣椒粉流竄全台，目前已有北北基桃等15縣市宣布，即日起學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉。中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信表示，咖哩是學生很愛的料理，坦言短時間菜色變化會受限，將改用紅燒、糖醋等料理，但憂心全面預防性下架，恐衝擊相關食品和餐飲業者，建議政府可以正面表列，公布抽查合格廠商供業者選用。

新北市教育局昨下午率先開出第一槍，宣布自即日起學校營養午餐暫緩使用辣椒粉和咖哩粉等調味料，各縣市陸續宣布跟進，截至目前為止已有15縣市宣布暫緩使用，且各縣市停供時間不一，北市停供到本月底，新北市、基隆市、桃園市等縣市則停供3個月。由於營養午餐菜單早在上月就擬訂好，團膳業者只好急改菜單應變。

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陳明信表示，咖哩是營養午餐常用的調味料，一個月至少會有3次料理，常見菜色有咖哩飯、咖哩豬肉、咖哩雞、咖哩馬鈴薯等，是學童很喜歡的料理，至於辣椒粉使用頻率不高，通常用在義式料理，像是義式鮮蔬、義式雞翅等，主要是讓菜色更好看，在暫緩使用期間，將改用紅燒、糖醋、沙嗲等調理方式，但坦言菜色變化會受到影響。

陳明信指出，餐盒工會尊重各縣市決定，也會全力配合，但目前已有15縣市宣布預防性全面下架，也就是不論產品是否合格，一律不得使用，憂心這影響的不只是學生的午餐菜色選擇，恐衝擊更多食材廠商和以咖哩為特色料理的餐飲業者，將影響很多人的生計。

陳明信建議，政府應在源頭把關，在抽驗過程中，除了公布不合格業者外，也可以正面表列合格業者，而業者也可自行請第三方公正單位檢驗，自提合格報告，讓業者和消費者參考選用。

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