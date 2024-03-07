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15縣市營養午餐禁用辣椒粉　國教署：各縣市自行評估

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲蘇丹紅辣椒粉風波持續擴大，教育部國教署表示，由各縣市自行評估暫用有疑慮調味料。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

蘇丹紅辣椒粉風波持續擴大，包括雙北等15縣市宣布即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料。教育部國教署表示，食藥署官網首頁已經設置檢出蘇丹色素不合格專區，將請各縣市教育主管機關配合衛政單位查緝狀況，評估暫緩使用有疑慮調味料，學校開立營養午餐菜單時，更應留意該專區資訊。

蘇丹紅辣椒粉掀起全台食安風暴，包括新北市府、台北市教育局等15縣市，昨天起陸續宣布學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉。其中，北市教育局表示，即日起到3月31日，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉（含咖哩塊）等調味品，後續視衛生單位稽查情形再行評估是否恢復使用。

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面對超過10個縣市宣布暫緩使用辣椒粉及咖哩粉，國教署今天表示，衛生福利部食品藥物管理署及地方政府衛生局已針對此案加強查緝，食藥署官網首頁也設置檢出蘇丹色素不合格專區，國教署將請各縣市教育主管機關配合衛政單位查緝狀況，評估暫緩使用有疑慮調味料，並請學校隨時留意專區資訊，師生在日常生活飲食中多加注意。

國教署也提醒，學校開立營養午餐菜單時，更應留意該專區資訊，避免採購與使用到該署揭露「違規業者」相關產品，維護學校午餐衛生安全。

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