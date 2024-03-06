快訊／又有11家下游中鏢！高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　廠商曝光

▲衛生局配合高雄地檢署指揮稽查津棧國際貿易有限公司庫房。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄津棧、佳廣國際貿易公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，高雄市衛生局持續調查相關下游廠商名單，根據最新清查數據，這2家公司共進口7萬8290公斤問題辣椒粉，其中有6萬4879公斤被製成原料或成品，除了先前公布的14家下游業者外，今日再新增11家業者。

高雄衛生局日前抽驗市內餐飲業及輸入業，發現津棧國際貿易公司、佳廣國際貿易公司進口的中國辣椒粉含有蘇丹紅成分4至8ppb，依標準是不得檢出。4日先針對津棧以未能提供正確下游流向資訊開罰6萬元，又依食品追蹤追溯系統登載不實分別裁罰2間公司270萬、30萬元，並勒令暫停作業及停止販賣5天。

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高雄市衛生局配合高雄地檢署指揮，持續調查津棧、佳廣公司相關下游業者名單，最新清查比對統計資料，該2家公司輸入違規蘇丹紅辣椒粉原料總量計7萬8290公斤，其中原料及製成品計3萬8513公斤封存。

▲高雄市衛生局公布津棧、佳廣毒辣椒粉流向，新增下游11家廠商。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，原料及製成品計有6萬4879公斤，除了流向日前公告的7縣市14家下游業者外，今(6日)再新增台中市1家、台南市2家、屏東縣2家、高雄市1家、新北市2家、嘉義縣2家、彰化縣1家等計11家下游業者；高雄市衛生局已通知所轄縣市衛生主管機關監督下架回收，並將相關新事證移送地檢署擴大偵辦。

▲毒辣椒粉流向25家廠商。（圖／記者許宥孺翻攝）

新增業者包括有「新北市高麗國有限公司960公斤」、「新北市韓蜜食品有限公司720公斤」、「台中市七星香料股份有限公司720公斤」、「彰化縣堉華香料企業有限公司1176公斤」、「嘉義縣松井生技開發食品有限公司3612公斤」、「嘉義縣環球食品商行2439公斤」、「台南市成功醬園600公斤」、「台南市慈光食品有限公司2065公斤」、「屏東縣晨欣食品股份有限公司2712公斤」、「屏東縣鑫山食品廠1500公斤」、「高雄市勝益興食品有限公司900公斤」。

此外，先前公布的「新北市八方雲集美食課」增至864公斤；「台中市味源股份有限公司」增至1300公斤、「彰化縣維力食品工業股份有限公司」則減至320公斤；「雲林縣永興辣椒行增至2萬3020公斤」、「台南市典佑商行有限公司」增至360公斤。