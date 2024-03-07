不為蘇丹紅辣椒粉道歉！薛瑞元：國人吃辣普遍「不可能全禁」

▲衛福部長薛瑞元出席立法院衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國進口辣椒粉摻致癌蘇丹紅竄全台，產品越查越多，部分縣市已經宣布校園營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉。衛福部長薛瑞元今（7）日說明，國人吃辣習慣相當普遍，不太可能當辣椒粉查出違禁蘇丹紅就全面停止進口，營養午餐則尊重地方政府處理方式。不過當國民黨立委追問要不要向全國民眾道歉時，薛瑞元則說「這跟道歉沒有關係，我們都盡力在做這件事，不完備可以再修正」。

立法院社福衛環委員會今日請衛福部就「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」專題報告及備詢，國民黨立法委員陳菁徽質詢指出，食藥署無法保證市場上沒有問題產品之後，各縣市為自保，宣布校園營養午餐禁用辣椒粉，這樣保護兒童，「禁用3個月夠嗎？要不要針對辣椒粉食安事件道歉？」

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薛瑞元回應，「我想這和道歉無關，我們都努力去做這件事情，不完被可以再修正。」至於營養午餐部分，因為小孩子吃辣的習慣不普遍，會尊重地方政府處理方式。

薛瑞元受訪時說明，蘇丹紅辣椒粉事件與其他食安事件性質上或許略有不同，因為源頭是辣椒粉摻有蘇丹紅，然而國人吃辣習慣相當普遍，不可能當辣椒粉查出違禁蘇丹紅就全面停止進口。

薛瑞元解釋，中國輸入辣椒粉占80%，21家不合格業者占50%以上，且國內產量是不足以供應市場需求，變成要比較細緻處理，邊境查到不合格就退運銷毀，先前抽查還沒有百分之百時候的還是要讓它進來，不然國內市場馬上短缺，讓民眾不便。

薛瑞元進一步說明，事件出來後循線往第二層廠商查，找出有問題批號但不是直接就禁止，仍然要做檢驗，合格的還是要讓它能使用，這也是看起來時間拖比較長時間的原因。而且往下查產品數量就會越來越多，因為辣椒粉加工處理後可以加入很多食品，一小撮辣椒粉就可能製造很多相關食品，所以才會看到查扣量、封存量越來越多。