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不斷更新／蘇丹紅風暴　全台11縣市學校「禁用辣椒粉」、3縣市不跟進

▲彰化縣教育處公布即日起營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉。（示意圖／ETtoday資料照）

▲蘇丹紅風暴延燒，全台禁用辣椒粉、咖哩塊縣市一次看。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

致癌「蘇丹紅辣椒粉」流竄全台，造成全台灣的食安危機，為了確保學生的食品與健康安全，部分縣市已先後宣布學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉（含咖哩塊）等調味品。《ETtoday新聞雲》彙整各縣市使用情況，目前總共有11縣市宣布禁用，3縣市宣布暫時不跟進。

【台北市】

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台北市教育局6日晚間宣布，儘管目前查獲下游流向並無學校團膳廠商，但為了保障校園的食品安全，自即日起至3月31日，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉（含咖哩塊）等調味品，後續視衛生單位稽查情形再行評估是否恢復使用。

【新北市】

新北市教育局6日宣布，為保障新北學童食用營養午餐權益，新北市啟動食安應變機制，即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，3個月後再進行評估是否解除，另教育局與學校將此案列為團膳稽核重點項目，全面確保新北學校午餐安全。

【基隆市】

基隆市政府6日表示，為了守護學生用餐安全，啟動食安機制，全面盤點學校庫房咖哩粉等品項，均未含辣椒成分，無蘇丹紅疑慮，不過為了安全起見，即日起咖哩粉及辣椒粉暫停使用3個月，市府也跨局處聯繫確認問題產品，目前問題產品皆未流向基隆市。

【桃園市】

桃園市教育局6日指出，近期因國內部分業者進口中國大陸的辣椒粉原料，經檢出含有違法原料蘇丹紅，並製成辣椒粉等辛香料，經教育局及衛生局共同查核，確認桃市學校營養午餐均未使用有違法原料的辣椒粉及咖哩粉等辛香料。

為避免食安疑慮，桃園市即日起學校營養午餐將預防性暫停使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料3個月，並於3個月後再行評估是否解除，以確保學童營養午餐品質及安全，亦請學校加強查核各項午餐辛香料來源，學校營養師開立菜單時應留意多樣性及變化性。

【新竹縣】

新竹縣政府6日表示，本縣教育局1日已提醒縣內學校注意蘇丹紅事件，請各校檢視營養午餐所使用的調味料（如咖哩粉等）是否使用到相關廠牌，如有使用應立即停用，並於6日公告本縣營養午餐暫緩使用咖哩粉及辣椒粉。

【苗栗縣】

苗栗縣教育處6日晚間宣布，為維護校園食安，苗栗縣請學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，後續視衛福部食安事件調查結果再進行評估，另教育處與衛生局等單位持續稽核校園午餐，並將相關項目列為重點查核，全面確保學校營午餐品質安全。

【台中市】

台中市教育局6日表示，由於蘇丹紅辣椒粉風波持續擴大，食藥署擴大抽驗尚無法確保產品全面下架回收，為維護各校營養午餐安全，台中市各校營養午餐即日起暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，並與市府衛生局密切保持聯繫，確定食安疑慮解除後再行評估恢復使用。另教育局仍將持續加強午餐稽查，確保學生食的安全。

【彰化縣】

彰化縣教育處6日晚間宣布，為了維護校園食安安全，彰化縣即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，後續視衛福部食安事件調查結果再進行評估，另本處與衛生局等單位持續辦理校園午餐稽核，並將相關項目列為重點項目，全面確保學校午餐安全。

【南投縣】

南投縣教育處6日表示，為維護校園食安，南投縣已請學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，後續視衛福部食安事件調查結果再進行評估，另教育處與衛生局等單位持續稽核校園午餐，並將相關項目列為重點查核，全面確保學校營午餐品質安全。

【雲林縣】

雲林縣教育處6日晚間宣布，為確保學校午餐安全無虞，雲林縣即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料。
本府相關單位將持續稽核學校午餐供應品質，並將食安相關項目列為重點查核，全面確保學校午餐安全及品質。

【台南市】

台南市教育局6日表示，蘇丹紅食安事件發生後，已立即透過食登平台全面檢視各校午餐食材使用與採購紀錄，自今年1月1日至今，各校均未使用到任何一項有問題的辣椒粉、咖哩粉等食品。

此外，教育局也同時要求各校定期至衛福部食藥署公告資訊網掌握最新資訊，避免採購與使用到任何有問題的食品。經了解，目前各校所使用的調味料為國內安全的食品，教育局會配合衛生單位持續監控各校食品選購與使用，是否有必要全面禁用，持保留態度，目前不考慮跟進。

【高雄市】

高雄市教育局6日表示，針對近日食品含蘇丹紅風波，教育局即以教育部食登平台掌握學校午餐使用食材，核對高雄市學校所使用咖哩粉及辣椒粉效期，高雄市學校皆未使用含有蘇丹紅食品，目前採嚴加控管，維護學生們營養午餐用餐安全，意即暫不跟進。

【屏東縣】

屏東縣政府6日晚間表示，學校午餐如有需使用調味品，各校於採購契約已明定，必須採購具正字標記或具有TQF驗證標章，或檢驗合格或合法登記之工廠產品，不得使用包裝不完整或或未經檢驗合格之雜牌食品。縣府會加強學校午餐食材之驗收及把關，本府也對學校及團膳廠商加強稽查，以確保各項食材品質無虞，以維護學童食的安全。意即暫不跟進。

【台東縣】

台東縣政府6日表示，近期進口中國大陸辣椒粉原料經檢出含有違法原料蘇丹紅，為了確保台東縣國中小學校午餐安全，將通令各校（本學期）暫停使用辣椒粉及咖喱粉作為午餐調味料食材。

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