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性騷三法將上路！　花蓮警宣導性別暴力防治...曝3關鍵

▲▼花蓮縣警局婦幼警察隊前往善牧兒童之家向機構社工及行政工作人員宣導性騷擾法規修正要點。（圖／新城警分局提供，下同）

▲▼花蓮縣警局婦幼警察隊前往善牧兒童之家向機構社工及行政工作人員宣導性騷擾法規修正要點。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

性騷擾防治三法將於今年3月8日正式施行，縣警局婦幼警察隊於3月1日前往花蓮善牧兒童之家，與機構社工及行政工作人員宣導性騷擾法規修正要點，另外加強宣導數位性別暴力及預防詐騙等議題，利用簡報講解法條內容輔以新聞影片統整要領，讓機構服務人員在短時間內快速吸收，懂得性騷擾的行為特點和申訴管道，未來如若碰到相關個案可即時給予協助。

婦幼隊表示，本次修法增訂「權勢性騷擾」及「最高負責人」定義，如果受僱者於非工作時間仍遭受事業單位的同一行為人、不同事業單位但具共同作業與業務往來關係之同一行為人、最高負責人（僱用人）性騷擾時，將適用性別平等工作法規定處理；另有關行為人係公共場所或公眾得出入場所之不特定人時，將準用性騷擾防治法，期許修法後能有效杜絕性騷擾、保障你我有良好的工作環境。

▲▼花蓮縣警局婦幼警察隊前往善牧兒童之家向機構社工及行政工作人員宣導性騷擾法規修正要點。（圖／新城警分局提供，下同）

就性影像犯罪議題部分，本次宣導講師詳細講解兒童及少年性剝削防制條例之規範，如有拍攝、製造、持有、散布兒少的裸照或性行為影片等行為，均將觸法並面臨處以罰鍰或有期徒刑等罰則，提醒安置機構同仁若發現青少年使用網路與人交友聊天有異常時，可隨時撥打「110報警專線」或「113婦幼保護專線」請求協助，若發現不法影像及照片被張貼於網路上，臺灣展翅協會的「PhotoDNA計畫」可以提供幫助。

除此之外，宣講師不忘分享「假投資」、「猜猜我是誰」等常見詐騙手法，呼籲工作夥伴須當心陌生來電及社群軟體不明連結，且不要將自己的真實資料隨意透過文字訊息透漏給他人，在Line、Instagram上見到陌生群組稱「包你發大財」、「投資穩賺不賠」、「高獲利高報酬」等用語時，切勿輕易相信，也不可提供個人銀行卡號及存摺照片，若碰到類似詐騙行為可以撥打「165反詐諮詢專線」查證。

▲▼花蓮縣警局婦幼警察隊前往善牧兒童之家向機構社工及行政工作人員宣導性騷擾法規修正要點。（圖／新城警分局提供，下同）

花蓮縣警察局表示，社政與警政是受理婦幼案件的第一線夥伴，除了面對案件時的齊心協力，更透過專題演講及實務分享建立良善的溝通渠道。

更多反詐騙及婦幼安全議題可上內政部警政署官方Facebook粉絲團「165全民反詐騙」及Youtube頻道「NPACareU婦幼抱抱」等網站，吸收最新反詐騙訣竅及熱門婦幼議題，幫助更多兒少免於被害。
 

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