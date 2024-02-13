台南公園女嬰屍疑遭活埋！生母小10歲男友列共犯　檢將解剖查死因

▲台南市安南區一處公園的女嬰埋屍案，檢警將深入追查女嬰被埋時究竟是死是活，及吳男是否對翁女懷孕、掩埋女嬰真的不知情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

發生在台南市安南區一處公園的女嬰埋屍案，台南地檢署依殺人罪嫌將女嬰翁姓生母及吳姓同居男友聲押，法院以翁女坦承犯情，無羈押之必要，將翁女及吳男各依2萬元、3萬元交保，惟本案女嬰被埋時是死是活？吳男是否知情？成為本案偵查關鍵重點。

台南市警三分局2月8日下午5時15分許，接獲民眾報案，稱在安南區一處公園砂石堆旁，發現疑似有嬰兒頭顏，經員警趕赴現場勘查，發現一具女嬰遺體埋藏在砂石堆下方，立即封鎖現場並成立專案小組積極查辦，同時報請檢察官指揮偵辦，調閱上百支監視器鏡頭過濾分析，於46小時內迅速將涉案之女嬰翁姓生母及同居吳姓男友拘提到案，依殺人罪等罪嫌送辦。

初步了解，翁女與同居男友都是鷹架工人，生活並不富裕，翁女稱生下女嬰時，不曉得女嬰是否活著，也沒有讓同居男友知道此事，而是獨自一人到公園，將剛出生不久的女嬰埋入沙地，並疊上小石塊。吳姓男友則稱，不知道同居女友生下女嬰等情事，2人被台南地院法官裁定2萬及3萬交保。

三分局指出，本案係由專案小組擴大調閱周邊監視器循線追查，發現一女子趁深夜較無民眾進出時段，抱持物品徒步走向案發地點，逗留許久形跡可疑，依此特徵多方訪查沿線周邊住戶及輔以監視器影像交叉比對，最終鎖定翁姓女子（31歲）涉有重嫌，再於2月10日晚間，持拘票前台南市安南區翁女租屋處，將翁女及其吳姓男友（21歲）拘提到案，並查扣剪斷臍帶之剪刀、手機等相關證物，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南地檢署檢察官於複訊後，12日上午，依殺人等罪嫌向台南地院聲押翁、吳2嫌，台南地院下午召開羈押庭審理，法官認為翁女已坦承犯情，且生產後身體狀況不佳，實無羈押之必要，審理後裁定翁女2萬元、吳男3萬元交保候傳。

從本案發生後，檢警將翁女及同居吳姓男友列為殺人罪嫌共犯，並依殺人罪嫌送辦及向法院聲押來看，檢警應係懷疑翁女所為吳男應「知情」，並疑翁女有意袒護吳男，否則翁女懷孕，吳男說不知情，以經驗法則來說難以令人信服。且法官裁定吳男交保3萬元，反觀「主嫌」翁女卻僅交保2萬元，顯示檢警院都對吳男所供存疑。

此外，翁女自稱在掩埋女嬰時，並不知女嬰是活胎或死胎，檢警對此說法也存疑，因女嬰如是活胎，被活埋致死，那翁女殺人罪行明確，但如是掩埋女嬰時，女嬰已死亡，那以殺人罪相繩即有爭議。

據了解，檢警為釐清吳男是否真的不知翁吳女懷孕、不知翁女掩埋女嬰情事及翁女在掩埋女嬰時，女嬰是死是活等二大疑點，檢察官除指示警方調閱翁女產檢紀錄、相關監視畫面及查訪2嫌社會背景，以釐清吳男是否「知情」外，檢方將於2月15日會同法進行解剖相驗女嬰，以進一步釐清女嬰真正死因，查明女嬰被埋時竟是生是死，以查證翁、吳2人所供是否屬實，以求勿枉勿縱。