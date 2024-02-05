網購「手指虎」！10青少年觸法　北市警開啟專案清查

▲台北市刑警大隊證實將配合市府維護校園安全，對網購手指虎展開調查。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北爆導

為維護網路購物安全，市警局刑警大隊科偵隊在2023年11月間網路巡邏發現，被管制刀械的手指虎改名成「防身戒指」、「防身虎」等名稱對外販售，其中以具箭型刀刃之戒指最受歡迎。惟經鑑驗為金屬材質具刀刃之管制刀械，涉有違法，台北市刑大證實，目前已開啟專案調查。

台北市刑大表示：經查網路購物平台相關手指虎刀械，大多是透過臉書等社群平台帳號刊登廣告，買家下單後，由大陸地區以貨運包裹方式寄送至超商貨到付款。

警方從去年12月起陸續至桃園、苗栗等地搜索賣家，到案賣家供稱將帳號借用大陸廠商使用，並抽取1-2％營業額。警方清查近40筆買家資料，發現遍布全台各地，其中包括未成年10人，迄今追朔扣回違法戒指刀、手指虎共25具。買家供稱購買刀械方便拆紙箱或防身之用，也有青少年因為好奇購買。

警方指出，根據現行砲彈藥刀械管制條例規定，「未經許可販賣刀械者，處3年以下有期徒刑，併科新台幣1百萬元以下罰金」、「未經許可持有刀械者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金」。

警方表示：清查網購手指虎專案中，租借賣家帳號者及買家不諳法令購買刀械，均函送送交地檢署調查，警方呼籲網路買賣及購物務必謹慎以免觸法。北市警局呼籲電商業者應預先審查販售產品，避免客戶不知情購買違禁物品，買賣雙方均有觸法問題。

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