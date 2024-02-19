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花蓮敬老愛心計程車隊啟動！補助3月1日起上路　每人每月1000元

▲▼花蓮縣敬老愛心計程車隊在眾人期盼與掌聲中正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣敬老愛心計程車隊在眾人期盼與掌聲中正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮縣敬老愛心計程車隊」日前在眾人期盼與掌聲中正式啟動！花蓮縣長徐榛蔚帶領縣府團隊積極建置完善的智慧運輸交通網絡，領先全國成為推行敬老愛心計程車車資補助最高的縣市，供65歲以上銀髮族以及身障者來做使用，補助車資上限每人每月1,000元，補助將於3月1日起正式上路。

花蓮縣政府身心障礙者愛心計程車隊補助計畫自2018年開辦以來，每年都有至少3,000人次以上的身障朋友們受惠，為持續落實花蓮縣交通的保障，在持續保障身障者搭車的同時，擴大服務對象至65歲以上長者，目前已在進行裝機及派遣系統設定等行政事宜，預計於今年3月1日正式上路。

▲▼花蓮縣敬老愛心計程車隊在眾人期盼與掌聲中正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣是為全國推行敬老愛心計程車車資補助最高的縣市，供65歲以上銀髮族以及身障者來做使用，補助車資上限每人每月1,000元，全力打造安居樂業友善的城市，同時活絡地方運輸產業，尤其花蓮縣境南北狹長，希冀推動這項福利政策後，能夠突破交通困境與藩籬，讓需要的長者可以行的便利，一通電話就能前往，也感謝花蓮縣議會的支持，歡迎大家走出戶外、享受好空氣！

「幸福花蓮，智慧城市」一直是花蓮縣政府的目標，從2021至2022年以點線面規劃全縣北中南區400座智慧站牌、2024年推動「Hualien Yo真行」線上智慧旅運、「花蓮TPASS行政院通勤月票」方案及「宜花東TPASS大聯盟」聯合售票服務，到今年1月16日的四色彩繪公車體驗搭乘活動，鼓勵縣民朋友們能夠多多出行。

花蓮縣政府社會處表示，身心障礙者與年長者的福利與權益一直都是縣府重要關注的政策，花蓮縣因受限於地形緣故，在交通網絡的布建上本屬不易，尤其偏鄉地區或中南區的資源相對缺乏，而對於身心障礙者及老人來說，交通資源的取得更是窒礙難行，此次推動的敬老愛心計程車與通用計程車行、大漢計程車行及台灣大車隊簽約合作，在減輕身障及老人的經濟負擔的同時，希冀能更加落實保障社會參與的機會，並結合本縣智慧城市的願景，建置完善完整的智慧運輸交通網絡。

▲▼花蓮縣敬老愛心計程車隊在眾人期盼與掌聲中正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚向參與車隊業者致意。

花蓮縣敬老卡及愛心卡（以下簡稱敬老愛心卡）除補助計程車外，也提供免費搭乘部分大眾交通運輸工具，包括市區公車、公路客運縣境路段，及捷運輕軌票價優惠等服務，民眾如欲申請敬老愛心卡，請攜1張（1或2吋）相片、身分證及身心障礙證明（如無則免）至各戶政事務所臨櫃服務，另敬老愛心計程車的補助，補助每趟70％每月1,000點（元），當月點數未用完即失效)已設定每月自動存入敬老愛心卡中，搭乘敬老愛心計程車後，下車時直接刷敬老愛心卡付費即可享有車資優惠，另也提醒各位身心障礙朋友及長者們，卡片內記得各大連鎖便利商店自行儲值足夠金額以自付30%車資喔！

相關叫車資訊如下：
1.通用計程車行03-8512666
2.大漢計程車行0800012022（免付費電話）、0975-921829
3.台灣大車隊55688轉9（手機或市話）、55688 APP叫車

其他詳細資訊請洽縣府社會處官網： https://reurl.cc/OG1pvv

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