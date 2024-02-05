用電3項新法上路！花蓮稽查103商家　合格率高達95%

▲花蓮進行冷氣適溫運動宣導，其中高達8成以上商家願響應，為地球永續盡一份心力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著地球暖化、氣候異常，用電需求更是逐年攀升，花蓮縣政府為因應2050淨零排放政策，去年年末配合經濟部能源署對「二十類指定能源用戶」進行稽查，合格率高達95%。對於商家更進行冷氣適溫運動宣導，其中高達8成以上都願意成為響應商家，為地球永續盡一份心力。

縣府透過訪查及宣導，期盼商家提前檢視自身用電環境及設備，儘早完成汰舊換新、維修及加強用電管理，為今年盛夏做準備。





經濟部能源署今年修正「能源管理法」第8條第2項之相關規定，該規定所指能源用戶如觀光旅館、百貨公司、零售式量販店、超級市場、便利商店、化粧品零售店、電器零售店、銀行、證券商、郵局、大眾運輸場站及轉運站、餐館、服飾品零售店、美容美髮店、書籍文具零售店、眼鏡零售店、鞋類零售店、鐘錶零售店、一般旅館、汽、機車零件配備零售店計二十類，均應落實「冷氣不外洩」、「禁用鹵素燈及白熾燈」、「室內冷氣溫度限值（室內冷氣溫度不得低於26℃）」三項節約能源規定，確保該場所減少用電浪費的情形。另外，針對「冷氣適溫運動」宣導「用餐冷氣適溫23℃±1」、「會議冷氣適溫26℃±1」，藉由場域溫度監控，達到該場域舒適又能省電費的雙贏效果。

觀光處張志翔處長表示，針對「二十類指定能源用戶」應遵行之節約能源規定，本次共稽查103家，合格率高達95%，花蓮縣商家針對上述規定皆積極配合，且逐年改善場所的設備，將節能意識落實於日常生活中。另外，針對「用餐冷氣適溫23℃±1」、「會議冷氣適溫26℃±1」等措施，本次以花蓮市金三角區域(如:花蓮市民國路、中山路、中正路等) 逐步宣導與推廣，並延伸至東華大學周邊、鳳林市區、光復市區、玉里市區等，共計訪查88間，業者反應熱絡且積極參與，目前已有近百家願意成為響應商家。





節能減碳已是全民共識，淨零碳排、淨零轉型更是一場全面社會動員，縣長徐榛蔚邀請更多店家加入節能運動，配合各項政策方針及花蓮縣「永續城市」之目標，期望能提升花蓮縣商家節能減碳意識與執行力，不僅省荷包更能為地球盡一份心力，與縣府一同攜手打造無碳無憂的永續幸福城市。