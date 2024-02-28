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瑜伽褲正妹「蜜桃臀圓弧」PTT嗨翻！一看IG…是「最美姑姑」

▲▼阿楚。（圖／翻攝自IG／w.chuuuu）

▲阿楚被網友封「最美姑姑」。（圖／翻攝自IG／w.chuuuu）

記者鄺郁庭／綜合報導

PTT表特板常有網友分享正妹照，先前一位長髮美女因為常曬姪女照，被封為「最美姑姑」。她27日在IG分享健身成果，被轉貼到表特板，鄉民看到紛紛狂讚，「難得看到有練臀腿又好看的」、「瑜伽褲是近代最偉大發明」、「有臉有身材，給推！」

有網友在PTT的表特板（Beauty）發正妹文「國民姑姑 愛健身」，可以看到女生身穿藕粉色系的運動服裝，除了上身大露背肌的設計超吸睛，貼身的瑜伽褲將蜜桃線條襯托得更加渾圓。

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▲▼阿楚。（圖／翻攝自IG／w.chuuuu）

▲▼阿楚長相甜美，身材也超好。（圖／翻攝自IG／w.chuuuu）

▲▼阿楚。（圖／翻攝自IG／w.chuuuu）

網友見狀不禁大讚，「那個背肌好像有點猛」、「還以為是海裕芬，這個可以」、「大家對這種健身褲會有遐想嗎」、「瑜伽褲是近代最偉大發明好嗎」、「真香」、「硬舉動作好愛」、「姑姑，我是過兒」、「真的正」、「這就是我去健身房的原因」、「健身的妹子最頂。」

還有人貼出傳送門，正妹的綽號是阿楚，IG有11.2萬人追蹤，經常分享健身日常，還有各種個人美照。據了解，阿楚長相甜美，有著168公分的高䠷身材，加上震撼的豐滿上圍，2年前就曾上表特板，當時因為常常曬出姪女照的關係，被稱為「最美姑姑」，許多網友更打趣，「姑姑～過兒在這」、「想當過兒了。」

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