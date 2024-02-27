點餐位子被占！他氣喊「歐巴桑沒下限」　網揪1點不挺：在比臉皮厚

▲原PO用包包佔位去點餐，回來後發現位子被歐巴桑坐走，感到相當生氣。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

出門在外總會遇到各式各樣的人。有位網友就抱怨，吃午餐時先用背包佔位後就去點餐，怎知回做後卻發現依名婦人已經坐在她的位子在用餐，讓她不禁怒轟「歐巴桑為什麼可以這麼沒下限」，引發網友熱議，但是也有人認為原PO用包包佔位的行為不可取。

原PO在PTT上發文表示，近日他到餐廳用餐時，進入店內先把包包放在座位上，然後起身去夾菜，結果回到座位時卻發現一名婦人已經在他的位子上吃飯，讓原PO相當憤怒，決定上網討拍，「歐巴桑為什麼可以這麼沒下限呢？有沒有卦？」

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貼文一出，網友紛紛表示「沒教養到老還是沒教養啊」、「很正常吧？你沒遇過車移好，被插進去的」、「是壞人變老，不是老人變壞」、「為母則強後遺症」、「台灣人就這樣啦，年輕的也一樣，反而四十歲左右的還比較有點教養。」

不過也有人認為，「我覺得包包佔位也很沒水準」、「看到你用包包占位子，我不知道你們誰比較可惡」、「佔位也很討人厭，尤其用物品佔位的」、「包包佔位，當做遺失物處理剛好吧」、「其實用包包佔位也…只能說都在比臉皮厚的」。

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