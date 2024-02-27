黃捷同框「立院林襄」　笑容超甜！合照曝光全場暴動：都很正

▲立院正妹引發熱論。（圖／ETtoday新聞雲）

記者施怡妏／綜合報導

立法院第11屆正副院長選舉1日舉行，一名蓋章的正妹引起注意，還被媒體人黃揚明封為「立院林襄」，IG也被網友神出，民進黨新科立委黃捷稍早PO出與「立院林襄」的自拍合照，照片曝光立刻掀起網友討論，「兩位都是漂亮的美女」、「兩個都是大美女」。

黃捷稍早在臉書PO出照片，「巧遇立院林襄」，只見黃捷手比著「YA！」立院林襄穿黑色西裝外套，對著鏡頭擺出迷人的微笑，貼文曝光，網友狂讚直呼「一樣都很美，當然委員有的不只是外表，內在也是相當充實的」、「這畫面好養眼」、「都是美女」、「個人還是比較喜歡委員，內外兼修，讚」。

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事實上，有網友在PTT表特板（Beauty）發正妹文，「今天的立法院蓋章妹」。媒體人黃揚明則貼出截圖，「議事人員意外爆紅，被譽為立院林襄」。就有網友神出正妹的IG帳號，有趣的是，「立院林襄」還分享自己被報導，打趣笑呼「這是我的高光時刻嗎？」也透露「可是有本來就認識我的人問我同事這是誰…心情很複雜」。

另外，「立院林襄」有兩個IG帳號，其中一個專門PO跳舞影片，另一個帳號則分享日常生活，當中可看到她的婚紗照，原來已名花有主。