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洗澡會用香皂嗎？　一票大推2優點：不喜歡沐浴乳滑滑感

▲▼洗手,肥皂。（圖／取自Pixabay）

▲大家會用肥皂洗澡嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

大家洗澡時，會比較習慣使用沐浴乳還是香皂呢？近日就有網友好奇拋問，為什麼會有人用香皂洗澡呢？他個人覺得還是沐浴露比較好洗。貼文曝光後，隨即引發討論，其中也有不少網友點出香皂的2大優點，認為香皂的成分相對天然、可以洗得比較乾淨。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「還有人在用香皂洗澡嗎」為標題發文拋問，為什麼有人會用香皂洗澡呢？使用香皂會搭配起泡網嗎？他認為沐浴露還是比較好洗，不過也覺得大家應該都是用沐浴乳洗澡。

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貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「香皂+1，沐浴乳真的太香，不喜歡」、「有，不喜歡沐浴乳滑滑感」、「香皂好啊，方便，便宜」、「我也用肥皂洗澡，方便快速」、「香皂+1，而且一塊就可以用超久」、「都自己做手工皂」、「香皂好沖洗、便宜、比瓶瓶罐罐還環保」。

▲阿育吠陀,香皂,皂,清潔,保養,Her和她,。（圖／pexels）

▲網友點出香皂優點。（示意圖／取自Pexels）

還有網友點出香皂的2個優點，「香皂比較沒化學物質」、「一般來說香皂成分會比較單純」、「喜歡成分單純的皂」、「肥皂派+1，洗臉用洗面皂，洗澡用肥皂，乳類的都沒在用，不喜歡滑滑洗不乾淨的感覺」、「不會滑滑的很讚啊，討厭沐浴乳都會滑滑的」。

不過也有網友回應，「有點意外這麼多人用香皂，我是沐浴乳派，也不是所有沐浴乳都洗完會滑滑的；香皂不排斥，但覺得起泡過程要花很多時間，很懶」、「不喜歡皂垢，習慣沐浴乳」、「用過沐浴乳就回不去」。

洗澡用肥皂還是沐浴乳好？外科醫師江坤俊曾透露，可依照皮膚敏感度挑選，若敏感度高，洗肥皂可能會不舒服；但對於一般膚質來說，兩者並無太大差異。他認為，除非皮膚非常敏感，不然挑選的重點應放在肥皂或沐浴乳有無添加額外成分，「先把成分看清楚，越天然才越好」。

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