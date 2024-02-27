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29歲正妹作家「肺部感染」不治亡！死訊藏近2個月　生前登記器捐

▲▼29歲《楞次定律》作者瞎書病逝。（圖／翻攝自網易新聞）

▲29歲《楞次定律》作者瞎書病逝。（圖／翻攝自網易新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

曾成功寫出網路小説《楞次定律》、《我不會喜歡你》的正妹作家「瞎書」27日被曝，不幸因病去世，得年29歲。「瞎書」身體出現情況是在2021年5月份左右，之後身體狀況一落千丈，最終被確診為罕見病，全世界只有30多例。她生前自曝，已經登記器官捐贈。

2月27日下午，「瞎書」的媽媽通過「瞎書」微博帳號證實稱，「大家好，我是書書的媽媽，書書已於今年1月5日因肺部感染經全力搶救無效離世了！書書這3年以來一直很努力很堅強地與病魔戰鬥，後期全身的疼痛非常人可以承受，願天堂沒有病痛！非常感謝大家對書書的喜歡和關愛！書書換一種方式依然陪伴和愛護自己的粉絲朋友們，祝福書書的粉絲朋友們身體健康，平安順遂！！！」

▲▼29歲《楞次定律》作者瞎書病逝。（圖／翻攝自網易新聞）

瞎書生前透露，她2021年5月熬夜通宵寫文後發燒，感冒兩周，嗓子發炎不舒服，之後去醫院打了點滴，回家當晚叫了外送吃了粥和雞蛋。

結果吃完病情發作，心絞痛、胃痛去了醫院檢查。之後一直找不到病因，十幾天沒有吃飯，腸胃一直都不舒服，甚至一天內吐了15次。

最終，她被確診為罕見病，是脊髓空洞症引起全身性神經元疾病，因為基因缺陷，但因此耽誤了最佳治療時間，當時身體已經不具備手術條件，短短1個月瘦了10公斤，體重只剩52公斤。

▲▼29歲《楞次定律》作者瞎書病逝。（圖／翻攝自網易新聞）

2022年7月，瞎書的體重暴跌到39.55公斤，這期間一直積極治療，努力與病魔抗爭。

2023年6月，瞎書得了肺炎，反覆高燒不退，為了減輕痛苦她只能借助藥物來治療，這期間她登記器官捐贈。

▲▼29歲《楞次定律》作者瞎書病逝。（圖／翻攝自網易新聞）

2023年9月，瞎書肺部感染嚴重，醫院第二次下病危通知，她被轉到了呼吸科和重症危急病區，經過搶救她慢慢好轉，還向各位讀者報了平安。直到2024年1月，瞎書堅強奮鬥到最後一刻。

▲▼29歲《楞次定律》作者瞎書病逝。（圖／翻攝自網易新聞）

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