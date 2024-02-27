學測提早響鈴「56人提高1級分」被說加太多！一票搞錯了　真相曝

▲學測成績今日出爐。圖為資料照，與本文無關。（圖／大考中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

113學年學測數A考試時，左營高中考場因結束鈴提前1分鐘誤響，導致有一些學生被提早收卷。大考中心今（27）日表示，透過公式計算後，受影響考生分別加分0.01分至0.49分，而換算成級分後，共有56人提高1級分。消息曝光後掀起討論，一部分網友覺得「賺爛」、「加太多」；另也有網友解釋，「提高1級分」不是直接加。

針對「提高1級分」，有不少網友在PTT和《ETtoday新聞雲》粉專底下直呼，「蛤？可以這樣加的」、「1分鐘能差別1級分？以後提早15分鐘響鈴好了」、「超爽，我就不信那1分鐘能讓你多1級分」、「扯！加1級分差超多」、「提早20分鐘加20級分嗎」、「那些老早就不會寫、晾在那邊的真是賺翻了」、「直接加1級分，賺爛」、「直接加1級分太多了吧」。

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不過實際上，有部分人其實誤解了，所謂「提高1級分」是因為加分以後而使成績提高1級分，並非直接加1級分。

對此也有網友解釋，「56人因為被加分而剛好能多1級分，不是直接加1級分，這差超多的」、「實際上是這些人因為加分可以達到過1級分的檻」、「加分後才多1級分啦」、「不是直接加1級分，是加完分剛好上升1級分」、「又不是直接加1級分，是最後有56人加完分後多1級分」。

今年學測數A考試，左營高中的結束鈴在10時59分提前響起，當時有監考老師因知道誤響未收回考卷，但也有老師則是完全未發回考卷，讓應試學生抱怨考試不公平。

大考中心考試委員會針對此事區分3種樣態，A類為提早鈴聲響畢收卷且未發還、提早鈴聲響畢未收卷，但監試人員未宣布繼續作答；聽到廣播延長時間，但試題本無效發還，A類試場評估受影響時間80秒。

B類則是提早鈴聲響畢未收卷，且監試人員有明確宣布繼續作答，但未依結束鈴聲響畢後收卷，而B類試場評估受影響時間26秒。C類則是提早鈴聲響畢未收卷，且監試人員有明確宣布繼續作答，在延長考試結束鈴聲響畢後收卷，C類試場評估受影響時間0秒。

大考中心表示，根據上述3種樣態，扣除0秒考生後，總計有1065人能獲得補償，由於原始分數越高就能獲得越高的補償加分，因此學生分別加分0.01至0.49分，換算成級分後，僅有56人提高級分，範圍從6至14級分提高至7至15級分。