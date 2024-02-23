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搭機「5大衛生秘訣」自保！　資深空服員曝：航班選這時段最安心

資深空服員授「5大衛生自保」！　飛機搭這時段最安心

▲資深空服員分享5項衛生措施。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

自疫情解封鬆綁後，出國旅遊的旅客不曾斷過，飛機上經過大量旅客接觸，經清潔後恐怕還不夠乾淨。對此，就有位資深空服員分享自己在機上必備5項「衛生措施」，將有助於降低細菌感染的危機。

根據外媒報導，曾任職於全球最大噴射客機空巴A380管理監督機組員、資歷20年的資深空服員羅伯特（Jay Robert）就說，機艙內的整潔程度難預料，就算是高標為主的航空公司都無法確保每趟航班皆整潔一致。

對此，羅伯特身處乘客立場，他直言自己寧可自保，因此提出5項衛生措施，給重視整潔的人一些建議：

1. 選擇早班機出發

選擇搭乘早班時段的飛機除了準點率較高之外，短程航線的早班機往往也是最乾淨的，因為多數營運國內和短程航班的航空公司都遵守嚴格的時間表，限制飛機在地面上停留的時間。

飛行航程中只能進行簡單清潔，一些航空公司依靠機組人員來維持機艙美觀，直到飛機到達夜間停靠的最終目的地，才會進行更徹底的清潔，為隔天一早第一班班機做準備。

2. 用毯子蓋住座位

羅伯特建議，座椅使用前最好先檢查一下是否有異味。航空公司提供的枕頭與毯子在每趟飛行之前均經清潔，但羅伯特個人養成以毯子覆蓋座椅的習慣，有如另一層椅套，因為兩趟航程之間機艙座椅並非清潔重點。

過去他就曾遇過乘客抱怨，看起來還算乾淨的椅墊竟然又濕又髒，枕頭還有可能留有上班乘客的口水、汗水甚至血液，因此他呼籲使用前最好快速聞一聞有無異味。他也指出，經濟艙的枕頭只能用來支撐背部，而且最好自備旅行毯與枕頭套。

3. 地毯很髒

將行李放在地板上之前，請仔細檢查地板區域，尤其是座椅下方，因為清潔員經常忽略這些區域。2023年6月，在法國航空及大西洋航班上發生的一起事件，一對夫婦在飛行過程中發現地毯有股難聞的氣味。

經檢查後，他們發現放置物品的地毯上沾滿了前一航班一名失血過多的乘客的血液和糞便。羅伯特建議，可以使用機上提供毯子上的塑膠包裝材料覆蓋隨身包包的底部。如果您在登機期間發現任何嚴重的清潔問題，請立即在艙門關閉前告知機組人員，他們就有更多時間解決。

4. 切勿脫鞋

空服員常見沒穿鞋的旅客在機艙走來走去，甚至走進洗手間，「平常去公廁絕對不可能打赤腳，在機上也是同樣的道理。」此外，腳臭其實是機艙空氣品質真正的威脅所在，他曾因某個乘客足部散發過度濃郁的異味，只好不著痕跡地噴些香水，甚至被迫叫醒脫了鞋呼呼大睡的乘客，請他們把鞋穿上，因為腳臭令其他人不適。

5. 個人座位區清潔

這是許多空服員都非常信賴的專業做法，用消毒濕紙巾確保徹底清潔座椅周圍的每個可觸摸表面，包括座椅本身。另外，桌板、螢幕、安全帶和控制面板，都是容易忘記清潔的區域。

羅伯特表示，他絕對會避開座椅靠背的置物袋，因為裡面常常藏有各種令人「不愉快的驚喜」，像是髒紙巾、尿布到嘔吐袋，所以他不會將手機或個人物品放入其中，如果他真的需要接觸置物袋裡的任何東西，就會在接觸過後消毒雙手。

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