睡到一半突「瞬間封喉」！56歲男險窒息　醫曝1病：死亡率超高

▲大陸近期流行急性會厭炎，嚴重恐「瞬間封喉」引起窒息亡。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

死亡率超高！大陸近期流行一種耳鼻喉科急症「急性會厭炎」，由於此病的典型症狀為喉嚨痛，不少患者會將其誤認成普通感冒，一旦惡化恐引起呼吸困難或窒息感，且病情變化迅速凶猛，嚴重恐奪命。

據陸媒報導，浙江省寧波市一名56歲張姓男子因喉嚨痛前往醫院看診，起初他以為只是小感冒，怎料服藥後症狀不但沒有好轉，躺床睡覺時身體還越來越不適，直至深夜3時許，他突然感到呼吸急促，連忙向家人呼喊求救，「好像有人掐住了我的脖子，我要窒息了！快帶我去醫院。」

張男緊急被送往醫院後，這才驚覺病情不對勁，醫師以咽喉鏡檢查，發現張男位於舌頭後方深處的「會厭」不但嚴重充血，且腫大如球狀，判定為典型的「急性會厭炎」症狀，立即將他收治住院。

對此，醫師示警，「急性會厭炎」是耳鼻喉科急重症之一，該疾病不但發病突然、病程演變快速，甚至恐會「瞬間封喉」引起窒息，有極高風險的死亡率，病情兇險不容輕忽。

醫師提醒，「急性會厭炎」惡化速度十分快速，主要症狀包括劇烈的喉痛、吞咽異物感及呼吸困難，由於該疾病初期症狀並不明顯，容易使患者以為是一般感冒引起的喉嚨痛，若民眾出現上述病徵須儘快就醫，以免延誤治療。

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