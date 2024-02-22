年代旅遊團翻版！報名露營遭放鳥　露咖露營社負責人被控詐欺

▲擁有5萬人的臉書社團露咖露營社負責人林鴻達被控向上百名露友詐騙，總金額粗估至少上千萬餘元。（圖／翻攝畫面／CTWANT提供）



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年代旅遊團翻版？在臉書擁有5萬名社友的社團露咖露營社，驚傳其創辦人林鴻達涉嫌詐欺上百名露營團友，詐取金額粗估近千萬餘元。據了解，林鴻達疑似透過開團露營，向露友收取露營費用，金額從1000多元到上萬元不等，開團日期更一路自2023年開到2027年，事後卻被發現林鴻達根本未向營地付訂金，租借場地，事後更以中風為由直接神隱。

據了解，有露友向本刊透露表示，其因看中露咖露營社為臉書大社團，不但社團人數眾多，也成立10餘年，口碑良好，因此才會在去年11月向社團負責人林鴻達報名參加2023年3月份露營活動，預定一個1200元的營位。而林鴻達也火速私訊他，並提供匯款資訊，要求他在2天內匯款完成。

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該名露友當時也沒想太多，便老老實實的將1200元匯給對方，卻始終都沒有下文，眼看出團在即，但1月份社團中卻出現一段林鴻達自錄影片，畫面中的他躺臥在病床上，顯得相當憔悴。林鴻達指出，他3個禮拜前中風在醫院，血壓還是不斷忽高忽低，情況仍不是很穩定，希望能夠得到各位露友的原諒，他會盡最大誠意和努力來解決團費問題，但影片過後露友們所在意的團費退費問題，竟再也沒有下文。

事後，也有露友跳出指控，林鴻達開團露營更從2023年一路開到2027年，其還有向露友們開團販售露營用品與安博盒子等，也通通都是在收錢之後，便再也沒有下文，發文怒控林鴻達詐騙，竟因此再引出一批露友紛紛表示自己也是受害者。

露友怒控指出，林鴻達在露營界是小有名氣的前輩，甚至於新北市中和區設立登記，資本額3萬元，不過目前已改為非營業中，因此不少露友才會選擇相信他，並遵照他的規則走，而整件事情會爆發還是因為林宏達原本預計要在2023年年初開團露營，卻沒有出團，事後林鴻達向露友指稱露營區臨時有問題，所以才會無法成團，不過就有露友實際致電營區後發覺，林宏達根本就沒有向露營區訂位，「無法去也就算了，應該也要退錢，但他卻一直拖」。

該名露友也表示，受害人數粗估應有至少上百人、金額更多達上千萬元，但多數人都因為金額甚少，如果報案提告所付出的成本一定遠遠大於被騙的金額，選擇不願報警，現在只希望林鴻達可以老實出面交代，將已收取的團費退回。

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