高枕無憂？枕頭太高增中風風險　醫：以不超過12公分為宜

▲黃軒指出「高枕無憂」是錯誤的資訊。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

常聽說「高枕無憂」，但其實這是個錯誤的資訊，胸腔暨重症專科醫師黃軒分享一項研究，指出使用過高的枕頭，可能增加患上自發性椎動脈夾層（Spontaneous Cervical Artery Dissection, SCAD）的風險，這是導致腦中風的原因之一，還說不適當的枕頭高度，可能帶來潛在的健康風險。

黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」粉專中解釋，「自發性椎動脈夾層」是一種頸部主要動脈之一的「椎動脈壁撕裂」，這種撕裂會導致血液在動脈壁內積聚，從而形成動脈瘤，動脈瘤可能會破裂，導致中風或死亡。

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黃軒指出，有研究人員分析2018年至2023年間在日本一家醫療機構接受治療的53名自發性椎動脈夾層患者，並選取同時期53名罹患其他疾病的患者作為對照組，調查這些人平時使用的枕頭高度。

結果發現，使用高度超過12公分枕頭的自發性椎動脈夾層患者，比使用高度在12公分以下枕頭的自發性椎動脈夾層患者，罹患SCAD的風險高出2.89 倍；而使用高度超過15公分枕頭的自發性椎動脈夾層患者，比使用高度在15公分以下枕頭的自發性椎動脈夾層患者，罹患SCAD的風險高出10.6倍。

根據數據顯示，研究人員指出「枕頭的高度與自發性椎動脈夾層的發病是很有關聯的」，枕頭太高會導致自發性椎動脈夾層的發病增加了10％，同時研究人員說明，因為枕頭太高會導致頸部過度彎曲，壓迫到椎動脈，進而增加椎動脈剝離的風險，而椎動脈剝離，就是指椎動脈壁出現裂痕，導致血液流出，可能造成中風。

因此，研究人員建議，民眾在選擇枕頭時，應注意高度不宜過高，以不超過12公分為宜，還有枕頭的軟硬度也要適中，過軟或過硬的枕頭都可能對頸部造成不良影響。

黃軒建議枕頭的高度應以能支撐頸部的自然曲線為宜，仰臥時枕頭的高度應與肩同高，側臥時枕頭的高度應與一拳的高度相等，還有過軟或過硬的枕頭都可能對頸部造成不良影響，可根據個人喜好選擇不同材質的枕頭，如乳膠枕、記憶枕、羽絨枕等。

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