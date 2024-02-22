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「習近平侵略台灣一定失敗」　美議員：賴清德在美國會有許多支持

▲▼副總統賴清德接見「美國聯邦眾議院『美國與中國共產黨戰略競爭』特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪問團。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德接見「美國聯邦眾議院『美國與中國共產黨戰略競爭』特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪問團。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德22日接見「美國聯邦眾議院『美國與中國共產黨戰略競爭』特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪問團。蓋拉格向賴清德表示，如果中國國家主席習近平試圖做出侵略台灣的決定，一定會失敗，賴清德在美國國會擁有許多支持與友誼，在他就任之後，美國仍會持續堅定地與台灣站在一起。

賴清德致詞時，首先歡迎蓋拉格主席率領聯邦眾議院「中國」特別委員會跨黨派議員訪問團來台，再度用行動表達對台灣的堅定支持。他說，上個月台灣完成一場關係台灣前途的選舉，即便是在中國文攻武赫威脅之下，台灣人民仍堅定以神聖的選票，選擇國家應該走的方向，繼續在民主道路上壯大台灣。

賴清德感謝蓋拉格主席以及各位眾議員在台灣大選後，就立即表達對台灣的祝賀，包括在社群媒體推文、接受媒體採訪及發表專文等，傳達對台灣民主的肯定，這對台灣未來發展及安全意義非常重大，他要代表台灣人民表達由衷感謝。

賴清德指出，目前世界地緣政治正發生重大變化，特別是中國在外交、國防、政治、經濟等面向，都展現對國際社會的強大壓力。台灣面臨這些挑戰，除了堅定以和平、對等、民主、對話等4個原則，處理兩岸關係，也會強化國防、國安力量，向國際社會傳達台灣守護國家的決心，也請蓋拉格主席以及各位眾議員持續堅定支持台灣。

▲▼副總統賴清德接見「美國聯邦眾議院『美國與中國共產黨戰略競爭』特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪問團。（圖／總統府提供）

賴清德強調，未來面對來自極權或世界的各項挑戰，他將與副總統當選人蕭美琴在520上任後團結合作，也會堅定地跟台灣人民一起努力，希望與美國為首的民主世界團結一起，讓世界更繁榮、更穩定、更和平。

蓋拉格致詞時，則先恭喜賴清德，以及副總統當選人蕭美琴的勝選。他們非常高興看到台灣展現如此蓬勃發展的選舉進程，也非常肯定賴副總統選後於國際記者會的致詞中，充分傳達團結與力量的訊息。他請賴清德放心，美國國會有許多支持賴副總統的友人，無論是民主黨或是共和黨，都將盡一切努力深化台美夥伴關係。

蓋拉格指出，賴清德就任之後，也將面臨分裂政府的挑戰，美國對此也有相當豐富的經驗。雖然這可能令人苦惱，但也會促使雙方在不損害彼此原則的情況下共同合作，找到共識與前進的方向。

蓋拉格提及，上次他來訪時與賴副總談論到中國對台灣帶來的挑戰及威脅，賴清德以籃球比賽作為比喻，說如果這是場一對一的鬥牛，中國可能會贏；但如果是一個團體賽，台灣絕對不會輸。他也非常同意這樣的比喻，此次他率團來訪，就是希望能一起擴大這個隊伍，透過合作來捍衛自由、對抗威權。

蓋拉格表示，此次美國眾議院「中國」特別委員會跨黨派來訪，就是想傳達，如果中國國家主席習近平試圖做出侵略台灣的決定，一定會失敗。賴清德在美國國會擁有許多支持與友誼，在他就任之後，美國仍會持續堅定地與台灣站在一起。

▲▼副總統賴清德接見「美國聯邦眾議院『美國與中國共產黨戰略競爭』特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪問團。（圖／總統府提供）

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