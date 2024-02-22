台媒辣問軍售延宕　美眾議員：台灣可共同生產武器

▲克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）回應媒體提問。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院中國特別委員會主席眾議員麥克．蓋拉格（Mike Gallagher）今（22）被媒體詢問軍售延宕議題，他表示，美國可以釋出庫存中的200枚魚叉飛彈，重新配置武器的使用方式，允許它們以加快的方式交付給台灣；同團的民主黨資深議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）回應，美國可考慮在台灣共同生產產品，就不必擔心世界其他地區對供應鏈造成的壓力。

外交部長吳釗燮今天中午在台北賓館設宴，款待中國特別委員會訪問團，訪問團成員還包括：眾議員約翰．穆勒納爾（John Moolenaar）、眾議員達斯提．強森（Dusty Johnson）以及眾議員賽斯．莫頓（Seth Moulton）等政要。

針對台灣媒體提問，蓋拉格去年曾提出對美國對台軍售延宕的擔憂，如今整整一年過去了，問題仍然存在，美國國會可以採取何種措施，來加速這項進程？克利胥納莫提首先表示，拜登政府已經試圖加速對台灣的武器交付，不過目前國防工業面臨巨大壓力，美國應該開始考慮共同生產、不需要轉讓太多技術的產品。他舉例，世界各地的155毫米榴彈砲都供不應求，包括烏克蘭與台灣。

克利胥納莫提直指，台灣可能是生產155毫米火砲的一個潛在良好合作夥伴，並還有許多其他可以交易的項目。他說，若台灣能在當地製造武器，就不必擔心對世界其他地區的供應鏈造成壓力。

蓋拉格也提到，軍售延宕仍然是嚴重的問題，他有機會時都會提出呼籲，但對外軍售的權限涉及國務院、國防部、國會中的軍事委員會與外交委員會等。他表示，美國可以釋出庫存中的200枚魚叉飛彈，重新配置武器的使用方式，允許它們以加快的方式交付給台灣。

此外，對於會中有台媒談及近期諾魯斷交與吐瓦魯邦誼議題，詢問美國面對中國在南太平洋地區的擴張，有何因應策略？蓋拉格說，他認為進行正確的軍事投資是最重要的事情，必須確保能夠交付軍售，藉此威嚇中國並減少其侵略，同時，也需要與盟友制定一致的經濟戰略，抵禦中共的經濟脅迫。

蓋拉格表示，包括菲律賓、印尼等國，美國國會必須對盟友發出信號，表明美方將與他們站在一起，並不斷地向敵人發出信號，表明美方不會袖手旁觀。