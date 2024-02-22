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逾49萬台灣人1月飛日本　破單月歷史新高！網笑喊：感謝國旅助攻

▲▼日本旅遊,淺草,雷門,日本,東京,。（圖／記者施怡妏攝）

▲台灣人1月訪日人數高達49萬2300人。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本是許多台灣人最愛的旅遊地點，疫情解封後，不少人已經去玩了好幾趟，根據日本觀光局公布統計數據，今年1月訪日外國客人數為268萬8100人，是去年同時期的1.8倍，而台灣訪日客排第二名，1月共有49萬人訪日，第一名為韓國，共有85萬人訪日，就有網友好奇「為什麼台灣人喜歡去日本？」話題掀起熱論。

有網友在PTT發文，「台灣人那麼愛去日本」，貼出日本政府觀光局（JNTO）的統計資料，2024年1月，訪日外國客為268萬8100人，是去年同時期的1.8倍，也連續8個月單月逾200萬人訪日。

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日本政府觀光局調查的23個國家中，包括韓國、台灣在內的10地，訪日人數都創下1月新高紀錄，韓國訪日旅客以85萬7000人居冠，第二名為台灣，累計49萬2300人；第三名為中國，累計41萬5900人；第四名是香港，累計13萬6300人；第五名是美國，累計13萬1800人。其中韓國、台灣以及澳洲旅客數，甚至寫下單月歷史新高紀錄（自1964年調查以來）。

原PO看完後驚呼，「台灣人去日本人數49萬2300人，打破歷史新高記錄，2018年4月的47萬42人，五告（有夠）恐怖，台灣人為何愛去日本玩，有無八卦？」

貼文一出，網友點出優勢，「日幣貶值」、「因為安全，對外國觀光客友善」、「便宜+治安好+時間可長可短好控制」、「近，自由行非常友善」、「台灣物價太高，買個精品就省一張機票，很多都順便買電器、服飾、藥妝」、「距離近，相對便宜，體驗好」、「日幣實在太香了」、「不意外，身邊同事一堆都在規劃要去或剛從日本回來」、「比台灣安全、乾淨、物價相對便宜」、「解封後父母已經去4次日本惹」、「日幣現在貶成這樣，不去簡直對不起自己好嗎」、「去日本就是台灣人的國旅」、「除了機票其他全部都便宜，光是大創100日幣的東西，等於只要21台幣，台灣要49元，真是笑死」。

也有不少網友提到國旅，「發現自己連去個花蓮都付不起，只好忍痛買機票出國」、「有錢人玩國旅，窮人才出國」、「國旅玩不起」、「CP值比國旅高上不少」、「國旅玩不起，只能住得起上野站旁的飯店」、「國旅住宿、購物比人貴一倍，餐飲差不多，景點規模跟品質大輸」。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲▼202312活動,Salonia,效期20240331止。（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）

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