漏網鏡頭／親回中外媒體辣問　蓋拉格突讚記者鞋很棒：哪買的？

▲麥克．蓋拉格（Mike Gallagher）今天與訪團成員一同接受中外媒體提問。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院中國特別委員會主席眾議員麥克．蓋拉格（Mike Gallagher）率團訪台，今（22）中午出席媒體見面會時，發生一段意外插曲，蓋拉格在答覆中外媒體提問後，突然大力稱讚台媒記者穿著的Nike球鞋：「我不得不說，你的鞋子很棒，我非常喜歡」。

蓋拉格今天上午率領訪團成員拜會總統蔡英文，他身著黑色長褲搭配黑色平底鞋、藍色襪子，並未穿著全套西裝，輕鬆的裝扮引發媒體私下討論，而他今天中午出席在台北賓館舉行的小型媒體見面會時，也展現輕鬆幽默的一面。

今天中午，蓋拉格與訪團成員前往總統府附近的台北賓館，接受本外媒面對面提問，當他回答完最後一個問題時，話鋒一轉對提問的台媒記者說，「我不得不說，你的鞋子很棒，我真的很喜歡，你必須要告訴我哪裡可以買到？」

據悉，這雙吸引蓋拉格目光的鞋子，是定價4千多元的Nike潮鞋，出產地為越南。當蓋拉格突然在媒體見面會中拋出這個意料之外的問題，讓嚴肅緊繃的現場氣氛，多了幾分輕鬆的氛圍，站在蓋拉格右後方的外交部長吳釗燮，更是一時沒忍住開口大笑。

吳釗燮今天中午在台北賓館設宴，款待中國特別委員會訪問團，訪問團成員還包括：資深議員拉札．克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）、眾議員約翰．穆勒納爾（John Moolenaar）、眾議員達斯提．強森（Dusty Johnson）以及眾議員賽斯．莫頓（Seth Moulton）等政要。

▼蓋拉格在媒體見面會中突然稱讚記者的球鞋，成為意外插曲。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）