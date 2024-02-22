賴清德喊「支持海巡堅定執法」　李彥秀轟：與美國擔憂嚴重錯頻

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

金廈海域因翻覆意外導致情勢升溫，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）20日表示，華府正在謹慎關注北京的回應，同時敦促克制與對話。對此，國民黨立委李彥秀表示，賴清德昨日在中常會中提出3點態度，強調「支持海巡堅定執法」，不僅嚴重誤判情勢，更低估兩岸局勢詭譎與危殆，其思考顯然慢了好幾拍，更與美國的擔憂嚴重錯頻。

對此，李彥秀今日在臉書發文表示，前有中國大陸快艇翻覆造成二死事件，後有中共海警登上我觀光船檢查，兩岸緊張情勢持續增溫，也引發美國高度關注。美國國務院發言人米勒昨日表示，美國維持台海和平穩定的基本立場，反對兩岸任一方片面破壞和平與穩定，這也是美國持續大聲且明確傳遞的訊息。

李彥秀指出，賴清德當選後，兩岸已從過去的「輿論空戰」，進階到取消關稅優惠、片面取消M503航線、諾魯斷交事件的「政治角力」，更惡化到現在陸籍快艇翻覆以及陸海警登我觀光船檢查的「近身肉搏」。值得關注的是，米勒在談話中強調，美國敦促北京與台北展開有意義的對話，以降低誤判風險。即使在冷戰最嚴峻的時刻，美俄的「熱線」仍保持暢通；而所有戰爭的衝突都起源於小衝突，卻因為缺乏互信、缺乏對話，造成誤判而引發無可挽回的禍事。

李彥秀說，《紐約時報》曾評論「蔡英文在美中之間『走鋼索』」，她質疑「賴清德要繼續在美中之間走鋼索？還是不斷挑戰膽小鬼賽局？」另對賴清德昨天在中常會中提出3點態度稱「第一要妥善處理，第二是支持海巡未來堅定執法，第三則是要研究如何避免再發生類似狀況」，李彥秀痛批，嚴重誤判情勢，更低估兩岸局勢詭譎與危殆，其思考顯然慢了好幾拍，更與美國的擔憂嚴重錯頻。

李彥秀表示，賴清德選前多次強調要用對話取代對抗願，願意對等條件下與中國大陸合作，但是作為國家領導人，不能只有文青語言，不能只有讀稿喊話，更要有方法讓對岸上桌對話。