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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委違規帶麥克風！　黃揚明：綠營夜宿議場也沒被送紀律委員會

記者詹宜庭／台北報導

由於國民黨立委羅智強違規帶麥克風進議場，民進黨黃捷、國民黨徐巧芯雙方爆發「搶麥大戰」，資深媒體人黃揚明透露，過去移送紀律委員會且判決停權的案例多半是立委間肢體攻擊，但杯葛議事、攜帶違規物品而被移送紀律委員會並被停權，在民選總統以後真的沒聽說，並直言「先前民進黨立委為了反美牛、反核四等案佔領議場夜宿多日，也都沒移交紀律委員會。」

▲▼黃捷伸手想搶下羅智強手中的麥克風，引爆立法院國民兩黨衝突。（圖／記者宋良義攝）

▲黃捷伸手想搶下羅智強手中的麥克風，引爆立法院國民兩黨衝突。（圖／記者宋良義攝）

黃揚明表示，他跑立法院以來，深知立法院所有內規都是參考用的，只要立委想要做的，很少有不能的，才會導致一堆國會亂象，就如議場規範不能帶麥克風，質疑「請問國民黨團違規要怎麼處置？」

黃揚明提及，根據《立法委員行為法》第7條，若違反議場秩序，會議主席得交紀律委員會議處。理論上，立法院長韓國瑜應該直接宣布交給紀律委員會處置，但過去類似杯葛議事場面發生太多次了，哪一次真的送交紀律委員會？連民進黨立委為了反美牛、反核四等案佔領議場夜宿多日，都沒移交紀律委員會，更遑論上屆的經典豬內臟滿天飛攻防了。

黃揚明說，過去移送紀律委員會且判決停權的案例多半是立委間肢體攻擊，例如時任立委管碧玲掌摑時任立委洪秀柱、時任立委羅福助毆打時任立委李慶安等，但杯葛議事、攜帶違規物品而被移送紀律委員會並被停權，在民選總統以後真的沒聽說。此外，過去立法院在對立委的約束內規部分非常「鄉愿」，既然民進黨認為議場內規很重要，那就提案將杯葛議事、攜帶違禁品麥克風帶入議場的國民黨團幹部送交紀律委員會懲處。

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