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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院開議首日就爆「芯捷」搶麥大戰　黃捷：幸好有學以色列防身術

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）開議，國民黨杯葛議事半個鐘頭，立委羅智強還「帶私貨」違規拿麥克風進議場，引爆民進黨黃捷、國民黨徐巧芯「搶麥大戰」，黃捷中間更一度使出「以色列防身術」。對此，黃捷受訪笑稱，幸好過年前有學，第一天就派上用場，之後應該要補練習，可能還會用到。

▲▼黃捷 聯訪 搶麥克風相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

對於議場混亂，黃捷表示，今天是開議第一天，國民黨就帶頭違規，攜帶麥克風進場，從頭到尾國民黨違規在先，國民黨沒本事只會鬧事，中間一直用麥克風大聲喧嘩，中間癱瘓議事40分鐘，對於在野黨請陳建仁報告，民進黨也都抱持開放態度，樂於讓陳建仁報告。

黃捷直言，國民黨癱瘓議事，從頭到尾沒有要進行食安專案報告、令人遺憾，真的有心就好好討論實質內容，針對瘦肉精個案，若真的要進入討論，就應該邀請盧秀燕備詢，沒有討論到盧秀燕的提案就是在打假球。

黃捷批評，國民黨從頭到尾不只癱瘓議事還不斷造謠，討論瘦肉精應該邀請盧秀燕備詢，羅智強說高雄也有辣椒粉，但這是造謠，辣椒粉源頭在新北市，既然要講大家就要基於事實，不是沒查證就在議場亂帶風向，令人不齒，自己認為他不該拿麥克風這樣講，就衝上前制止。

黃捷坦言，沒想到後面引發推擠，徐巧芯作勢要推我、造成整個議場混亂，至於「以色列防身術」部分，黃捷表示，幸好，過年前有跟一些夥伴學以色列防身術，議場第一天就派上用場。

有沒有在家練習？黃捷笑稱，只有過年前那次練習，之後應該要補練習，可能還會用到。黃也表示，大家應該要就事論事、依理論理，第一天就議事杯葛覺得很遺憾，所以才希望制止這樣的現象。

黃捷表示，一直希望可以制止羅智強造謠，要走過去跟他理論，徐巧芯就過來一直阻擋，就事論事，請他放下麥克風，不要違反議場管理要點；國民黨現在是國會最大黨，若只會造謠、杯葛議事，會造成立院空轉，各黨立委應該理性問政。

黃捷直言，今天陳建仁很早就準備好，施政報告也放在桌上，從頭到尾不聽報告的就是國民黨；也希望韓國瑜作為協調角色應該發揮作用，而不是發生衝突時選擇休息、到後面躲起來，這是蠻偷懶的，關鍵時候應該發揮他的角色，讓議事順利進行，才是他的職責所在。

▲▼黃捷 聯訪 搶麥克風相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼黃捷搶麥克風 徐巧芯 立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝）

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