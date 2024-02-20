洪孟楷稱「議場能否帶麥克風要再協商」　吳沛憶轟：助長歪風！

▲民進黨新科立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨立委黃捷為搶下藍營自備的麥克風，與國民黨立委徐巧芯發生肢體推擠，民進黨立委吳沛憶指出，黃捷之所以會搶麥克風，是因為帶麥克風進議場本來就是違規的，但國民黨書記長洪孟楷竟然說「這是新的一屆，麥克風能不能帶？我們再協商」，讓她不忍痛批，如果這次麥克風可以破例，下次汽油可不可以破例？爆裂物可不可以破例？議事規範明明很清楚，含糊陋習忍一次，就是助長歪風一次。

立法院今（20）日召開院會，邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備詢，國民黨團因不滿行政院未就食安議題進行專案報告，上午在議場內發動杯葛抗議。不過，當自備麥克風的藍委羅智強話說到一半時，黃捷突然上前欲搶下羅的麥克風，引發藍委徐巧芯不滿，雙方引爆口角衝突。

對此，吳沛憶表示，黃捷為什麼搶麥克風？因為帶麥克風進議場本來就是違規的，該主持會議的院長韓國瑜卻宣布休息落跑了。行政院早就準備好食安報告，今天無法報告是因為民眾黨總召黃國昌反對，不是執政黨，而國民黨今天一開議就違規，國民黨書記長洪孟楷竟然說「大家互相尊重」、「這是新的一屆，麥克風能不能帶？我們再協商。」

「我驚呆了！國民黨連議事規則都想用喬的嗎？立委違反規定是藐視國會，有什麼臉談什麼尊重。」吳沛憶指出，根據《立法院議場安全維護及管理要點》第七點，「會議時，委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場。」

吳沛憶痛批，如果這次麥克風可以破例，下次汽油可不可以破例？爆裂物可不可以破例？議事規範很清楚，不要說「只是一個麥克風沒什麼」，這種含糊陋習忍一次，就是助長歪風一次。