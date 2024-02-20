他轟：黃捷臉書0政策！　「充斥曬貓、剪髮、蹭陳其邁」

▲黃捷、徐巧芯為搶麥爆衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

立法院今（20）開議首日，國民黨立法院黨團就發動杯葛，民進黨新科立委黃捷與國民黨立委徐巧芯發生口角衝突，甚至一度上演全武行，火爆場面引發外界熱議。國民黨青年部前主任陳冠安日前發文批評，稱黃捷昔日宣稱要監督立委，但選後發言只注重儀態，缺乏政策議題，「上任19天，19篇臉書，0政策」。

陳冠安昨19日在臉書發文批評黃捷，稱「人民選了一位立委，不好好監督行政權，為民發聲，整天只想做秀炒聲量，不管政策議題，卻只管立法院長的儀態？」

▲陳冠安批評黃捷「整天只想做秀炒聲量，不管政策議題」 。（圖／陳冠安臉書）

陳冠安指出，黃捷選前曾被時代力量前戰友林于凱爆料，當議員14次預算審查權缺席、發言紀錄掛0，變成未簽到、未出席、未發言的薪水小偷。

「黃捷就任立委，果不其然又正常發揮」陳冠安進一步透露，黃捷擔任立委後，20天內臉書發文19篇，卻未討論任何國家改革、社會問題、政策議題，內容多為發紅包、發糖果、發春聯、剪頭髮、曬寵物、玩刮刮樂，以及蹭高雄市長陳其邁之類。

陳冠安怒批，黃捷不管監督、不管修法，只管作秀、只管儀態，「這樣的立委，才該被人民翻白眼」。