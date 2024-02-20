羅智強違規帶麥克風進議場爆「搶麥大戰」　綠搬判例：藍營可用功點？

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）開議，行政院長陳建仁施政報告，國民黨杯葛議事半個鐘頭，而國民黨立委羅智強「帶私貨」違規拿麥克風進議場，民進黨黃捷、國民黨徐巧芯也為此爆發「搶麥大戰」。民進黨立委林楚茵表示，國民黨死性不改，國民黨的立法委員可以拜託幫幫忙，先把法律、規定看懂嗎？

▲黃捷、徐巧芯搶麥克風。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院議場安全維護及管理要點第七條規定，會議時，委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場，並不得破壞議事設備。

林楚茵質疑，國民黨已經是立法院多數黨，院長是國民黨、副院長也是國民黨，為什麼還要杯葛議事、還要違規私帶麥克風？上午黃捷搶奪國民黨麥克風，自己必須站出來給個讚。

林楚茵表示，國民黨團一再違法亂紀破壞議場規則，就是應該出面制止，4年前她曾經仗義執言，甚至與邱議瑩一起把國民黨違法帶進議場的音箱移出場外，遭國民黨濫訴提告竊占，結果地檢署白紙黑字回覆「音箱本來就不能帶進議場」，用不起訴打臉國民黨。

林楚茵指出，國民黨團不用功，既然不懂就讓她來告訴你：立法院議場安全維護及管理要點第七點早就載明「委員不得攜帶麥克風進入會場」，國民黨的立法委員可以拜託幫幫忙，先把法律、規定看懂嗎？