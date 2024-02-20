酸黃捷「落跑也算以色列防身術」？　徐巧芯：除翻白眼還有什麼本事

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（20）日開議，國民黨團原要求行政院長陳建仁食安專案報告，後撤案改支持民眾黨團加開院會的提案，國民黨團也在陳建仁上台施政報告前於議場杯葛抗議，期間綠委黃捷出手要搶藍營自備的麥克風，與藍委徐巧芯爆發衝突。徐巧芯下午回嗆，落跑算什麼防身術？沒看過以色列人這樣使用的，希望黃捷不要亂講一通。

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

上午爆完口角後，徐巧芯下午於立院受訪時表示，民進黨立委可以表達不滿跟意見，但怎麼可以搶別人東西，麥克風又不是黃捷買的，隨後更舉民進黨團總召柯建銘為例，稱柯建銘常在立法院違規抽菸，碰到他可以請他不要抽菸，但不可以徒手搶菸，這是違法行為。

對於黃捷自稱以色列防身術阻擋？徐巧芯酸，「落跑算什麼防身術？」沒看過以色列人這樣使用的，希望黃捷不要亂講一通，讓人民失去對以色列防身術的學習興趣；徐巧芯續指，「這年頭男孩子要好好保護自己」，黃捷先前抹黑韓國瑜說騷擾AIT處長孫曉雅，倘若拿麥克風的羅智強碰到黃捷，又會說Me Too，再次強調過程中國民黨團沒有拉扯，只是請黃捷不要搶別人東西。

至於黃捷受訪時直言，韓國瑜作為協調角色應該發揮作用，而不是發生衝突時選擇休息、到後面躲起來，這是蠻偷懶的，徐巧芯表示，「黃捷除了翻白眼還有什麼本事嗎？黃捷該出席不出席、該發言不發言，該上班不上班，好意思說別人偷懶、在高雄市議會妳最懶！」