批綠硬拗「禁團令」法源　黃國昌嗆交通部：禁令幾月幾日生效？

▲民眾黨立院黨團召開國會改革2.0記者會，總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台灣旅行社赴中國大陸的禁團令原訂3月1日鬆綁，但交通部觀光署卻在春節前臨時要求業者停招赴陸旅行團，外界質疑法源依據何在，觀光署搬出2條法源，仍被認為是硬拗。民眾黨團總召黃國昌19日批評，交通部用了不確定的法律概念，但無法當禁止命令的依據，反問交通部依照《發展觀光條例》做出的禁止命令，是幾月幾日生效？

民眾黨立院黨團於19日上午召開「國會改革2.0」記者會，針對禁止旅遊團赴陸的法源依據，交通部長王國材舉《發展觀光條例》第53條、「旅行業管理規則」，但2規定能否說服國民？黃國昌表示，這件事非常簡單，大家看民進黨政府對於禁止法源的事情前後不一致，說法一日數變，就可以看出《發展觀光條例》是因找不到任何法源的情況下，硬掰出來的法條。

黃國昌提及，民進黨政府宣布禁團令至今，根本講不清楚法源基礎為何，一開始回應是疫情，但等到被戳破疫情早已結束、中央指揮中心已解散，民進黨立委才跳出來說是《兩岸人民關係條例》，且還對民眾黨主席柯文哲潑糞、說柯心中沒《兩岸人民關係條例》才會不知道法源是什麼。

黃國昌指出，自己也公開請教過行政院長陳建仁，結果搞了半天，整個民進黨政府包括陳建仁在內，也發現《兩岸人民關係條例》根本沒法源，「所以我才特別發臉書請教民進黨鍾佳濱大委員，你所謂的《兩岸人民關係條》到底是哪一條，要不要講清楚？若講不清楚的話，當初對柯文哲潑糞不用出來道歉嗎？基本的擔當都沒有嗎？」

黃國昌批評，民進黨政府被逼到沒辦法，胡亂找《發展觀光條例》當基礎，但《發展觀光條例》條文是透過不確定的法律概念，做事後評價處罰依據，所謂不確定的法律概念是指「侵害國家利益」，但什麼是「侵害國家利益」？這是一個不確定的法律概念；過去《發展觀光條例》該條的處罰條文，大概集中在有人非法跑來台灣，結果旅遊業者幫忙作假文章，使對方進來，交通部才用過《發展觀光條例》。

黃國昌說，《發展觀光條例》不是事前可以發禁止命令的依據，這樣硬拗的說法出來後，從學界到業界罵聲一片，「民進黨政府確定還要這樣繼續拗下去嗎？我們可以問得更具體，請問你依照『發展觀光條例』所做的禁止命令，是幾月幾號生效的？請交通部回答。」不要用一個謊言、荒謬說法，想要拯救前面另外一個謊言、荒謬說法，因為最後會被謊言、一而再再而三的荒謬說法所淹沒。