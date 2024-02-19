王婉諭最高票當選決策委員　「要讓社會再次看見時代力量的價值」

▲王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

時代力量在2024大選未取得立委席次，黨主席王婉諭率領決策委員總辭，黨內舉辦「第四屆決策委員臨時改選」，王婉諭投入參選，19日結果出爐，以最高票當選決策委員。王婉諭說，這是對她個人的肯定，也是對於時代力量繼續茁壯的期許，她和新上任的夥伴們會用最快的腳步重整旗鼓，讓大家看見她們改變的決心。

時代力量「第四屆決策委員臨時改選」依《時代力量第四屆決策委員臨時改選選舉辦法》辦理，共20人登記參選，最終選出決策委員9名、候補2名，於19日公告選舉結果，選舉投票人數671位，投票率62％。正選九位決策委員依序為王婉諭、周偉航、王寶萱、王景弘、王煦惠、林依瑩、胡㻡、廖子齊、林柏勛，另兩位候補決策委員依序為蔡惠婷、林彥甫，任期至2025年2月28日止。

王婉諭表示，她以最高票當選時代力量決策委員，這是對她個人的肯定，也是對於時代力量繼續茁壯的期許。對於本黨來說，此刻是最壞的時代，卻也是最好的時代，他們必須痛定思痛、竭盡所能，才能讓台灣社會再次看見時代力量的價值、重拾對我們的信任。

王婉諭強調，時代力量沒有停下腳步的空間，她和新上任的夥伴們會用最快的腳步重整旗鼓，讓大家看見改變的決心，更要讓台灣社會重新認識新的時代力量。